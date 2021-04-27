Tevfik Göksu’dan ‘Halk Ekmek’ açıklaması

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyon operasyonudur gidiyor. Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, CHP ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul’da 20 bin, 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek’i çıkaran AK Parti’dir” dedi.

İBB Yönetimi tarafından, İBB Meclisi’nde oy birliği ile alınan “İlçe Belediyesinden İmar ve Şehircilik yönünden uygun görüş alınmak kaydıyla Halk Ekmek büfesi koyma yetkisinin İstanbul Halk Ekmek A.Ş.’ye verilmesi” kararını yok sayıp ilçe meydanlarına Halk Ekmek büfesi koymaya başlamasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor.

Üsküdar ve Ümraniye’de yaşanan provokasyonların ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Halk Ekmek büfeleri hakkında paylaştığı video ile İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile İBB AK Parti Grubu’nu hedef aldı. Kaftancıoğlu, Göksu’nun 14 Ocak 2021 tarihindeki basın açıklamasındaki Halk Ekmek ile ilgili cümlelerinin sadece bir kısmını paylaştı ve AK Parti’yi ‘Ekmek düşmanı’ olarak nitelendirdi.

Kaftancıoğlu’nun paylaştığı videoda Göksu, Halk Ekmek büfeleriyle ilgili, “CHP’den gelmesine rağmen teklifi kabul ettik, komisyona havale ettik ve komisyonda İBB başkanlık makamına şu soruyu sorduk: ‘Bu büfelere gerçekten ihtiyacınız var mı?’ Cevaplarını beklemeden, biz bugün 142 tane büfenin açılmasına AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Videoya bir açıklama ekleyen Kaftancıoğlu, "Bu ne perhiz ne lahana turşusu Sebebi belli, yalan rüzgârı. Kim olduğuna bakmaksızın, kime oy verdiğini umursamaksızın halkın partisinde halk için çalışmaya devam... Ekmek düşmanı AKP" ifadeleri ile AK Parti’yi İstanbul Halk Ekmek’ten halka ucuz ekmek ulaşmasını engelleyen tarafmış gibi gösterdi.

İlçe belediyesinin uygun görüşü gerekiyor

Göksu, söz konusu videonun devamında, yeni büfeleri açarken AK Parti grubu olarak üç şartlarının olduğunu belirterek, “Bu büfeleri şehit ailelerine, gazilere ve engellilere vereceksiniz. Bunu verirken eğer bir yerde büfe yetişmiyorsa, lokasyon olarak uygun değilse, sıfır maliyetli İstanbul’un her sokağında bakkallar var. Bu bakkallara ekmeği verin” sözleriyle açıklıyor.

Öte yandan İBB Meclis Kararı’nda da bulunan bu şartlara ek olarak, “İlçe belediyesinden imar ve şehircilik yönünden uygun görüş alınmak kaydıyla Halk Ekmek büfesi koyma yetkisi” şartı da yer alıyor.

“Buradan Size Ekmek Çıkmaz”

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, CHP’nin Halk Ekmek büfeleri provokasyonu ile ilgili sosyal medya hesabından video ile yeni bir açıklama yaptı. “Halk Ekmek üzerinde sürekli bir algı ve manipülasyon operasyonudur gidiyor” diyerek sözlerine başlayan Göksu açıklamalarında şunları söyledi:

“Buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet Halk Partisi ve provokatörleri buradan size ekmek çıkmaz. İstanbul’da 20 bin, 30 bin kapasiteden 3 milyon kapasiteye Halk Ekmek’i çıkaran Ak Parti’dir. Temel soruyu sormak isterim: Acaba Halk Ekmek’le ilgili bugüne kadar bir kuruşluk ilave yatırım yaptınız mı? Üretim kapasitesini arttırdınız mı? Elbette hayır. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi yapmaz, sadece yıkar.

Gelelim Halk Ekmek konusuna. Meclis’te Halk Ekmek büfelerinin sözleşmesinin yenilenmesi denildi, yeniledik. Yeni büfeler açılsın denildi, gerekli izni verdik. Büyükşehir Belediye Meclisimiz, bütün partilerin oy birliğiyle, bu yeni büfelerin şu 3 kesime verilmesine karar verdi: Şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellilerimiz. Bir de denildi ki, yine Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve diğer meclis üyelerinin hepsinin oy birliğiyle alınan karar neticesinde büfenin nereye konulacağı konusunda ilçe belediyesinden uygunluk görüşü alınacak. Soruyorum, ilçe belediyesinden uygunluk görüşü aldınız mı? Gecekondu yapar gibi şehrin merkezlerine her tarafa büfe koyayım derseniz, bu şehir nasıl yönetilebilir?” dedi.

“Derdiniz ekmek ise bakkallar da dağıtsın”

“Ha, mesele eğer Halk Ekmek ise, mesele eğer fakirin ekmeğe daha hızlı bir şekilde ulaşmasıysa bakın aynı Meclis kararında bir şey daha önerdik” diyen Göksu, “20 bin civarında bakkal var. Her sokakta bakkal var. Gelin, illa niye büfe diye tutturuyorsunuz? İstanbul’da her sokakta bakkal var. Hem esnafımız kazansın hem halkımız kazansın. Hem de halkımız yürüme mesafe gitsin, halk ekmeğe ulaşsın. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, eğer meseleniz ekmeğin insanımıza ulaşmasıysa, buyurun. Bütün bakkallar sizi bekliyor. Bütün bakkallar tezgâhını açtı Halk Ekmek’i bekliyor ve Halk Ekmek’i kendi tezgâhlarında vatandaşlarımızla buluşturmayı bekliyor. Biz AK Parti olarak zaten Halk Ekmek’e bunun iznini verdik. Eğer gerekiyorsa daha ayrıntılı bir şekilde Mayıs ayında anlayabilmeniz için ayrıntılı bir kararla Halk Ekmek’in ürettiği ekmeğin vatandaşımıza en hızlı şekilde ulaşması için bütün bakkallara dağıtılması için gerekli çalışmaları başlatacağımızı da bütün İstanbullular huzurunda ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.