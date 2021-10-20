Tevfik Göksu’dan “Derneklerin Halk Eğitim Merkezi Olsun” teklifi

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu “Esenler Sivil Toplum Buluşması”nda dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Dernekleri eğitim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Göksu’nun teklifine dernek yöneticileri de olumlu baktı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler’de görev yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Esenler Kültür Merkezi’nde düzenlenen Esenler Sivil Toplum Buluşması, hep birlikte yapılan kahvaltının ardından başladı. Toplantıda kısa bir konuşması yapan AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, yöre derneklerinin Esenler’deki güven ve birlikteliğin sağlanmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Esenler’de 2009’dan bu yana yaşanılan olumlu değişimin hep birlikte başarıldığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Esenler İstanbul’un merkezinde sıkışan bir ilçe olarak değil, adını ve şanını herkesin konuştuğu gurur tablosu bir ilçe haline gelmiştir. Bu da hepimizin çalışmasının ve özverisinin sonucunda olmuştur. Esenler’deki bütün paydaşlar ortaya büyük bir emek koymuştur. Bu emeğin sonucunda Esenler’deki hayatı daha verimli kılan çok önemli adımlara imza atılmıştır. Esenler lokasyonu itibariyle her yaptığı işte katma değer üreten bir şehirdir” dedi.

Esenler’deki değişim ve dönüşümü örnekleriyle açıklayan ve konuşmasının devamında dernek başkanlarını birlikte çalışmaya davet eden, dernekleri eğitim merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Göksu özetle şunları kaydetti: “Derneklerimizin büyük bir bölümü sadece taziyeler de ya da akşam buluşmalarında açılıyor. Her mahallede bulunan dernek binamızı, merkezimizi sadece belli bir zamanda buluşulan mekân olmaktan çıkarıp, o mahalledeki insanların buluştuğu eğitim merkezi haline getirelim. Bunun için tespit çalışmalarına başlıyoruz. Bu konuda bizim derneğimizi kullanabilirsiniz diyen kardeşlerimizle, eğitimcileri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılayarak bizim organize edeceğimiz Halk Eğitim Merkezlerimizi açmak istiyoruz. Hangi alanda ihtiyaç ya da istek varsa her kesimden insanın faydalanabileceği eğitim merkezleri olsun istiyoruz.”