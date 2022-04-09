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Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul’da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ulaşım zammı konusunda konuştu. Göksu, geçtiğimiz perşembe günü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

Genel 09.04.2022, 12:41
Tevfik Göksu duyurdu, İstanbul’da öğrenci akbiline yapılan zam için harekete geçildi

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’daki yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren ulaşım zammı konusunda konuştu. Göksu, geçtiğimiz perşembe günü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını bildirdi.

İstanbul’daki ulaşım zammına yönelik AK Parti ve MHP’li İBB Meclisi üyeleri yaptıkları değerlendirmede, öğrencilerin son ulaşım zammından muaf tutulması için teşebbüste bulunmaya karar verdi. Alınan bu kararı Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından "İstanbullu öğrencilerimize büyük müjde" başlığıyla duyurdu. Göksu, ulaşım zammının öğrencilere yansıtılmaması için hazırladıkları teklifi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü toplanacak İBB Meclisi’ne sunacaklarını söyledi.

İBB sübvanse etsin

Göksu videolu paylaşımında konu ile ilgili şunları söyledi: “Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam siz okula giderken, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle meşgul olsunlar, Türkiye’nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisi’ne bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin, böylece İETT de zarar görmesin. Öğrenciler de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz”

Bilindiği gibi 7 Nisan 2022 Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde yapılan toplu ulaşım zammı sonrası 2,67 lira olan öğrenci indirimli elektronik bilet ücreti 3,74 liraya, aylık öğrenci İstanbulkart 78 TL’den 109 TL’ye yükselmiş, öğrenciler tarafından tepki görmüştü.

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