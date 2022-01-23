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TESUD da bildiriciymiş

104 emekli amiral imzalı Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) “bildirici” olduğu ortaya çıktı. Derneğin lağvedilen yönetim kurulu üyelerinin, emekli amiraller bildirisinden önce 25 Mart 2021’de Türkiye’deki gelişmelerle ilgili açıklama yapmak için görüşmeler yaptığı belirlendi.

Genel 23.01.2022, 10:39
TESUD da bildiriciymiş

104 emekli amiral imzalı Montrö bildirisine destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) “bildirici” olduğu ortaya çıktı. Derneğin lağvedilen yönetim kurulu üyelerinin, emekli amiraller bildirisinden önce 25 Mart 2021’de Türkiye’deki gelişmelerle ilgili açıklama yapmak için görüşmeler yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, emekli amirallerin “Montrö bildirisi”ne destek veren Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) hakkında inceleme başlatmıştı. 20 Nisan 2021’de dernek başkanı Namık Kemal Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri görevden uzaklaştırılmıştı. İncelemesini tamamlayan mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri, hazırladıkları raporu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

WhatsApp yazışmaları istendi

Yapılan denetim sırasında TESUD yönetim kurulu tarafından, “TESUD YNT.KRL” ismiyle WhatsApp grubu kurulduğu ve bazı toplantıların bu grup üzerinden yapıldığı belirlendi. Görevden alınan derneğin yönetim kurulu üyelerine yazı gönderilerek grubun yazışma içeriklerinin verilmesi istendi.

İlk teklif 25 Mart’ta

Gruptaki yazışmalara göre, TESUD’un basında yayınlanması için hazırladığı bildiriye ilişkin ilk teklif, 25 Mart 2021’de derneğin yönetim kurulu üyesi Sermet T. tarafından yapılmış. Sermet T.’nin gruba, “Harp okullarına ve astsubay okullarına öğrenci alımıyla ilgili yönetmelik değişikliğinin TSK’nın emir komuta sisteminde ve TSK’da zaman içinde geri döndürülemeyecek büyük bir tahribat yapacağını tarihi örnekler verilerek anlatan bir bildiri yayımlanmasının TESUD’un görevi ve sorumluluğu olduğunu düşünüyorum” mesajını attığı görüldü.

Teklife onay verilmesinin ardından bildiriyle ilgili hazırlıklara başlandı. Dönemin TESUD Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan’ın imzasının bulunduğu taslak metin gruptan paylaşıldı. Ardından metne eklenilmesi ve düzeltilmesi istenen unsurlar konuşuldu.

Emekli amiraller bildirisinin yayınlandığı 4 Nisan 2021’de gruba mesaj atan yönetim kurulu üyesi Cengiz T., “103 emekli amiralimizin bildirisi bugün Türk kamuoyunun gündemine oturmuştur. Üyelerimiz, ‘genel merkez bu konuda bir destek vermeyecek mi?’ diye soruyor. Şu anda bütün bildiri karşıtı olanlar kamuoyunu kendi tarafında tutmak için gerek sosyal medyadan gerekse görsel medyadan yoğun bir yaylım ateşi içindeler. ‘5 Nisan Türkiye Emekli Subaylar Derneği kamuoyu duyurusu’ başlığında sıcağı sıcağına yapmanın uygun olacağını düşünüyorum” ifadelerini yazarak emekli amirallere destek verilmesini istedi.

Yönetim kurulu üyesi Suat İ. ise söz konusu metnin ağır olduğunu, daha nazik bir metnin yayınlanmasının daha uygun olacağı karşılığını verdi.

Yalanlama yoluna gittiler

Söz konusu bildiri haber sitelerine ve sosyal medyaya düşünce dernek üyeleri panik oldu, metni yalanlama yoluna gitti. TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan gruptan kamuoyuna yapacağı “www.tesud.org.tr adresinde resmî ve imzalı olarak yayınlanmamış çeşitli gruplarda veya sosyal medyada yayımlanan hiçbir metne ve paylaşıma itibar etmeyiniz” açıklamasını attı.

Nasıl sızdığını sordular

Yönetim Kurulu Üyesi Suat İ. ise metnin nasıl sızdığını sorarak, “Bildiğim kadarı ile sadece sınırlı sayıdaki sorumlu kişilerin adresinde bulunan metnin bir şekli ile yayımlanması düşünülmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi gereken konudur. Belki ve yetkili ve sorumluların dışındaki kişi ve/veya birimlerce hukuk dışı yollar ile elde edilip servis edildi” mesajını yazdı.

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