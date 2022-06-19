TESK Genel Başkanı Palandöken’den trafik uyarısı

Okulların kapanmasıyla tatil yolculuklarının başlaması üzerine açıklamalarda bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Tatile gitmek için okullarının kapanmasını bekleyen ebeveynler seyahatlerinde trafik kurallarına uymalı kazalara en çok sebebiyet veren kör noktalara dikkat etmeli. Sevdiklerimizle geçireceğimiz güzel tatiller için onları korumaya trafikte başlamalıyız” dedi.

Trafik kazalarının azaltılmasında en öneli rolü sürücülerin oynadığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde ölümlü yaralanmalı kazaların ortalama yüzde 80’i sürücülerin kurallara uymamasından meydana geliyor. Her 7 kazanın birisi maalesef ölümle sonuçlanıyor. Her ne kadar teknoloji gelişip son model arabalar çıksa da, güzel yollarımız olsa da biz kurallara uymazsak yine de sonunun kötü olmasından kaçınılmıyor. Sürücülerimiz bu tür gelişmelere mahal vermemek için trafikte seyahat ederken takip mesafesini korumalı trafik ışık ve levhalarına uygun bir şekilde seyahat etmeli. Tatil sezonunun açılmasıyla okullarında kapanmasını fırsat bilen anne babalar yollara düşecek. Trafik kaza verilerini dikkate alarak yola çıkmadan önce araç bakımlarını düzenli yaptırmalı, sürücülerin başına büyük sorun olan kör noktalara dikkat etmeli” ifadelerini kullandı.

“Yollara dikkat edilmeli”

Uzun yola çıkacak olan sürücülerin mutlaka trafiğe ve yola dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Havaların ısınmasıyla bir çok bölgede asfalt kusması meydana gelmektedir. Aynı şekilde bazı bölgelerimizde ise yoğun yağışlar sebebiyle yollar kaygan ve korumasız olmaktadır. En önemlisi yılda bir kez en fazla uzun yola tatil için çıkan sürücüler hava ve yol şartlarına dikkat etmeli. Hava muhalefetiyle birlikte yol yapım çalışmalarına ve trafikte kör noktalara dikkat etmeliler. Aksi halde sevdiklerimizi büyük üzüntülere sevk etmiş oluruz. Yapılması gereken aşırı hızdan kaçınmak ve trafik kurallarına harfiyen uymaktır. Bunun içinde uzun yola çıkacak her vatandaşımız öncelikle bakımlı bir araç ile yola çıkmalı ve dinlenme saatlerine mutlaka harfiyen uymalı ve aşırı hızdan kaçınmalıdırlar” açıklamasında bulundu.