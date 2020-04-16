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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bakkal ve büfeler hafta sonları açık olmalı”

ANKARA (İHA) – TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİNDE PANİKLE OLUŞAN KALABALIKLARIN SALGINLA MÜCADELEMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ İÇİN MAHALLE BAKKALLARI VE BÜFELER HAFTA SONLARI AÇIK OLMALI” DEDİ.

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bakkal ve büfeler hafta sonları açık olmalı”

ANKARA (İHA) – TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLAR KONFEDERASYONU (TESK) GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “ÖZELLİKLE HAFTA SONLARI UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİNDE PANİKLE OLUŞAN KALABALIKLARIN SALGINLA MÜCADELEMİZİ OLUMSUZ ETKİLEMEMESİ İÇİN MAHALLE BAKKALLARI VE BÜFELER HAFTA SONLARI AÇIK OLMALI” DEDİ.

16 Nisan 2020 Perşembe 09:21
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TESK Genel Başkanı Palandöken: “Bakkal ve büfeler hafta sonları açık olmalı”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde panikle oluşan kalabalıkların salgınla mücadelemizi olumsuz etkilememesi için mahalle bakkalları ve büfeler hafta sonları açık olmalı” dedi.

Korona virüs nedeniyle büyükşehirlerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bakkal ve büfelerin açık olması için İçişleri Bakanlığına müracaat ettiklerini açıklayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaşın acil ihtiyacı söz konusu olduğunda eve en yakın olan bakkallar ilk akla gelen yerlerdir. Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık olursa vatandaşlarımız telaşa kapılmaz. Hayati önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını bakkaldan hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evlerine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar” dedi.

Acil ihtiyaçların temin edilmesinde mahalle bakkallarının en önemli lokasyon olduğuna işaret eden Palandöken, “Ülkece topyekün mücadele ettiğimiz korona virüse karşı sosyal mesafeyi korumanın ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ve esnafımızın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasındayız. Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde panikle oluşan kalabalıkların salgınla mücadelemizi olumsuz etkilememesi için mahalle bakkalları ve büfeler hafta sonları açık olmalı. Vatandaşlarımız fuzuli alışveriş yapmadan gazete, dergi, mecmua ekmek, su, süt, yağ, bakliyat gibi temel ihtiyaçlarını mahalle esnafından temin edebilmeli” ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki birçok bakkalda veresiye defterlerinin işlemeye devam ettiğini hatırlatan Palandöken, “Korona virüsten dolayı piyasada nakit sıkışıklığının yaşandığı bu günlerde bakkallarımızın büyük bir sosyal dayanışma örneği olan veresiye defterleri işlemeye devam ediyor. Geçmişte olduğu gibi bakkallarımız ticari işletme olmasının yanı sıra mahallenin faizsiz bankası, güvenliği ve ışığıdır. Nakit parası olmayan, kredi kartlarını dolduran vatandaşlarımızın imdadına yine bakkal amcalarımız koşmaktadır. Zincir marketler yüzünden gün geçtikçe kan kaybeden bakkal esnafımız basit bir önlem sayesinde bu süreçte yeniden canlandırılmalıdır. İmkanı olmayan vatandaşlarımız da veresiye defteri sayesinde ihtiyaçlarını rahatça giderebilmelidir. Bakkal ve büfeler her zaman evlerimizin altındadır. Evlerimizin altındaki ışık sönmesin” şeklinde konuştu.

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