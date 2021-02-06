Tesis yönetimi sektörü, siteler ve apartmanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda komisyon kuruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından Siteler ve Apartmanların Yönetimi kapsamında yaşanan sorunlar için komisyon kuruldu.

Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü heyetleri, bir toplantı düzenleyerek Tesis Yönetim Sektörünün, Sitelerde ve Apartmanlardaki Yönetim aşamasında yaşanılan sorunları görüştü. Toplantıyı yöneten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetleri Genel Müdürü Murat Oral, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü birim amirleri, konutlarda yaşanılan sorunları ve çözüm önerilerini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya geçtiğimiz 2020 yılında da çalışma raporlarını teslim eden Suat Sandalcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinde Komisyon Kurulması taleplerini iletmişti.

Komisyona, TRKTYD Kentsel Tesis Yönetim Derneği ve Tesis Yönetim Sektörü adına TRKTYD Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sandalcı, Maltepe Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Etem Saba Özmen ve Uludağ Üniversitesi SEM Eğitmeni Muzaffer Ulaşdı katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetleri Genel Müdürü Murat Oral, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Katkılarıyla Ankara’da gerçekleşen 1. Tesis Yönetim Çalıştayı Sonuç Raporunu Suat Sandalcı ve beraberindeki Heyet’ten teslim aldı.

21 - 23 Mayıs tarihinde 2. Tesis Yönetim Çalıştayı ve İş Zirvesi’nin İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceğini toplantıda duyuran Sandalcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne, yapılacak olan programa katılmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

8 Şubat 2021 tarihinde tekrar Ankara’ya davet edilen Kentsel Tesis Yönetim Derneği Heyeti, KMK-Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Geniş bir Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Teslim etmeye hazırlanıyor.