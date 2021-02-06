Tescilli ’karyağdı armudu’ depoda kaldı

Antalya’nın meyve ambarı Korkuteli’nde üretilerek ve Kasım ayından buyana soğuk hava depolarında saklanan Karyağdı armudu pazar sıkıntısı yaşıyor. 2018 yılında coğrafi işaretli ürün olarak kayıtlara geçen karyağdı armudu kilogramı 1,5-2 TL’ye kadar düşmesine rağmen alıcı bulamıyor.

Üreticilerin Kasım ayı sonuna kadar hasat edip tüccarlara verdiği karyağdı armudu tüketiciyle buluşamıyor. Olgunlaşması ve müşteri gelmesi için 4 aydır depolarda bekleyen armutlar tüccarın elinde kaldı. Satılmadığı için üreticilerin armut ağaçlarını kesip başka ürünlere yöneldiğini söyleyen Elma ve Armut Tüccarı Mümin Demir, "Karyağdı armudu antika gibi olacak. İlçede 3-5 yıl içinde Karyağdı armudu bir şey kalmayacak. Üretici içinde maliyeti yüksek olmasına rağmen şu anda 1,5-2 liradan bile alıcı çıkmıyor. Bazı üreticiler armut ağaçlarını kesip başka ürünlere yöneliyor. Burada Bir TL 50 kuruş ile 2 TL’ye Pazar bulamıyoruz. Bizim maliyetlerimiz işçilik masrafı Bir TL 50 Kuruş, Üreticilerden aldığımız fiyatlar Bir TL 70 Kuruş ama 2 TL’ye bile pazar bulamıyoruz. Bu gidişle önümüzdeki yıllarda Karyağdı armudu antika olacak” dedi.

Karyağdı armudu özellikleri

Korkuteli Karyağdı Armudu’nun çeşidi Pyrus Comminus türüne ait Ankara Armudu’dur. Ürünün Korkuteli Karyağdı Armudu ismiyle 1950’li yıllardan bu yana üretiminin yapıldığı ve ilçede 65 yaşın üzerinde armut ağaçların var olduğu bilinmektir. Korkuteli Karyağdı Armudu’nu Ankara Armudu çeşidinden ve diğer armut çeşitlerinden ayıran en önemli ayırt edici özelliği, çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmamasıdır. Diğer bir ayırt edici özelliği ise, herhangi bir tozlayıcı çeşide ihtiyaç duymadan üstün verim elde edilebilmesidir.