Tescilli güzel Derya Erdem Durmaz şimdi de sağlık turizmine el attı

Türkiye’nin tescilli güzellerinden Derya Erdem Durmaz, sağlık sektöründe adından söz ettiriyor.

Derya Erdem Durmaz, 2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birinciliği elde ederek tescilli güzeller listesine girerken, aynı yıl Polonya’da düzenlenen Miss Eurovision dünya yarışmasında Türkiye’yi üçüncülüğe taşıdı. Tescilli güzel, şimdi de sağlık alanında adından bahsettiriyor. Kurucusu olduğu Health & Travel İstanbul’a ilişkin konuşan Durmaz, “İlk olarak dört ana kategoride hizmet verdiğimizi, hastalarımızın taleplerine karşılık vermek için mesai harcadığımızı belirtmek istiyorum. Bu dört ana kategori ise şu şekilde; göz hastalıkları, diş hastalıkları, plastik cerrahi ve saç ekimi. Tedavi yöntemleri ise hastalarımızın şikayetlerine, taleplerine ve genel durumlarına göre farklılık arz ediyor. Tüm bu unsurları göz önünde bulunduran kadromuz, kişiye uygun tedavi yöntemini uyguluyor. Her biri alanında uzman isimlerden oluşan doktor kadromuzla birlikte mevcut son teknolojik sistemlerden yararlanıyoruz. Böylece tedavi yöntemlerini daha etkili kılıyoruz” dedi.