Terörist Ercan Bayat’ın yakalanması Reyhanlı’da hayatını kaybedenlerin ailelerini sevindirdi
HATAY’IN REYHANLI İLÇESİNDE 11 MAYIS 2013 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 53 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BOMBALI TERÖR SALDIRISININ SORUMLULARINDAN ERCAN BAYAT’IN YAKALANMASI ŞEHİT AİLELERİNİ MUTLU ETTİ.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat’ın yakalanması, aileleri mutlu etti. Aileler diğer firarilerin de bir an önce yakalanmasını istedi.
11 Mayıs patlamasında kızını ve torununu kaybeden Döne Kuvvet, terörist Ercan Bayat’ın yakalanmasından dolayı memnun olduğunu belirterek, “Bunların daha devamı da var. Diğerlerinin hepsinin yakalanmasını istiyorum. Miraç Ural da inşallah en kısa zamanda yakalanır. Hükümetimiz sağolsun, diğerlerini de yakalayacaktır. Bizler daha mutlu oluruz. Devletimiz sağolsun var olsun” dedi.
Yaşanan saldırıda 28 yaşındaki oğlu Halil Erdemci’yi kaybeden Medine Erdemci ise faillerin hepsinin yakalanmasını umut ettiklerini belirterek, “Yakalanmasına çok sevindik, mutlu olduk, devamının gelmesini istiyoruz. İnşallah hepsi yakalanır, devletimize güveniyoruz” diye konuştu.
11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna ise “Ercan Bayat’ın yakalanmasına büyük bir sevinç duyduk. Ama yeter mi yetmez. Bu 2013 yılındaki patlamayı yapan firariler var. Onların da bir an önce yakalanması Türkiye’ye getirilmesi ve hesap sorulması lazım. Cumhurbaşkanımız her zaman yanımızda oldu Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.
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