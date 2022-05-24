banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Teröre destek olan İsveç’in savaştan kaçan kralı, yıllarca Osmanlı’ya sığınmıştı

İsveç, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yaparak destek olmasıyla gündemden düşmezken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’nın İsveç kralı için Rusya ile girdiği savaşı hatırlattı. Rusya’dan kaçan İsveç Kralı’nın Osmanlıya sığındığını aktaran Ekinci, İsveç Kralı 12. Karl yıllarca ülkesini Osmanlı’dan idare etti dedi.

Genel 24.05.2022, 12:04
Teröre destek olan İsveç’in savaştan kaçan kralı, yıllarca Osmanlı’ya sığınmıştı

İsveç, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yaparak destek olmasıyla gündemden düşmezken, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’nın İsveç kralı için Rusya ile girdiği savaşı hatırlattı. Rusya’dan kaçan İsveç Kralı’nın Osmanlıya sığındığını aktaran Ekinci, İsveç Kralı 12. Karl yıllarca ülkesini Osmanlı’dan idare etti dedi.

Ruslarla girdiği savaşı kaybeden İsveç Kralı 12. Karl savaş meydanından yanındaki adamlarla birlikte kaçarak Osmanlı devletine sığınmıştı. Rusların, kralı iade talebine olumsuz yanıt veren Osmanlı Devleti, bunun üzerine Ruslarla savaşa girdi. Yıllarca Osmanlı devleti topraklarından ülkesini yöneten 12. Karl yıllar sonra yapılan anlaşma sonrasında ülkesine gönderildi. Osmanlı’nın; en büyük krallarından birine ev sahipliği yaptığı İsveç, bu gün Türkiye’nin istediği terör örgütü mensuplarını iade etmediği gibi terör örgütlerine desteklerini sürdürüyor.

İsveç kralı mağlup olduğu savaştan kaçarak Osmanlı topraklarına sığınmasını ve yaşananları anlatan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci; “Türkiye İsveç münasebetleri 18. yüzyıla dayanıyor. Demirbaş Şarl diye bildiğimiz 12. Karl, dönemin en büyük krallıklarından olan Polonya’yı yenerek Avrupa’nın en güçlü devletlerinden bir tanesi olmuş. 12. Karl, Rusya’nın işini bitirmek için harekete geçti. Girdiği savaşlardan aldığı galibiyetlerle kendinden çok emin olan 12. Karl, Rusya’yı yeneceğini düşünüyordu. Savaşa iyi bir hazırlığı olmadan giren 12. Karl, Rus Çarı büyük Petro’ya mağlup oldu. Savaş meydanından adamlarıyla beraber kaçan 12. Karl Osmanlılara sığındı” diye konuştu.

Osmanlı, İsveç kralı için savaşa girdi

Rusya’nın, İsveç kralını iade talebinin Osmanlı tarafından reddedildiğini aktaran Prof. Dr. Ekinci, “Rusya, Osmanlı hükümetinden kralı ve yanındakileri iade etmesini istedi. Ancak Osmanlı talebi reddetti. İlişkilerin gerilmesi üzerine Osmanlı hükümeti, Rusya’ya harp ilan etti. Baltacı Mehmet Paşa Osmanlı ordusu ile Rusların üzerine yürüdü ve Prut denilen bir bataklıkta Rus Çarı’nı kıstırdı. Osmanlı’nın galip gelmesinin ardından 12. Karl, bundan daha da ümitlenerek Bender denilen şehirde ikamet etmeye başladı. Osmanlı hükümeti kendisine artık gidebilirsin, harp bitti demesine rağmen kral bir türlü Bender’den ayrılmak istemedi. Çünkü o burada kalıp, Osmanlı hükümetini Rusya’ya karşı harbe sevk etmekti. Bir yandan Osmanlı hükümeti rahatsız diğer yandan Avrupa devletleri rahatsızdı. Kral, memleketini buradan idare ediyordu. Osmanlı hükümeti, bir türlü gitmek istemeyen 12. Karl’a para ve muhafızlar tahsis ederek ikametini Dimetoko’ya aldı. Daha sonra Osmanlı hükümeti Ruslarla nihai bir sulh anlaşması imzaladı. Bu anlaşma imzalanınca 1714’de 12. Karl ülkesi İsveç’e gönderildi” dedi.

“PKK’nın bütün dünyadaki algısı, Türkiye’deki algısı ile aynı değil”

İsveç’in PKK terör örgütü üyelerine ev sahipliği yapması ve Türkiye’nin örgüt üyelerini iade talebini reddetmesi konusuna değinen Prof. Dr. Ekinci, “PKK’nın bütün dünyadaki algısı Türkiye’deki algısı ile aynı değil. Bir terör teşkilatı olarak aynı zamanda muazzam propaganda faaliyetleri yürütmektedir. Dünyada PKK algısı, Türkiye’dekinden farklıdır. Bazı memleketler onları farklı görmekte ve değerlendirmekte. İnsan hakları ve hürriyetleri çok geniş olması, sosyal refah memleketi olması sebebiyle İsveç, arası iyi olup olmayan kişileri siyasi mülteci kategorisinde görüyor. Öyle olunca da bunların arkalarındaki lobi faaliyetleri geliyor. Türkiye’den İsveç PKK’yı destekliyor olarak görünüyor ama İsveç bunu öyle görmüyor. İsveç kendince mültecilere kapısını açan bir ülke imajı veriyor” dedi

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
23°
açık