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Terörden arındırılan İdlib gelişiyor

Terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehri; inşa edilen yerleşim yerleri, okullar, pazarlar ve restore edilen yollarla gelişiyor.

Genel 08.06.2022, 13:23 08.06.2022, 14:27
Terörden arındırılan İdlib gelişiyor

İç savaşın ardından terörden arındırılan Suriye’nin İdlib şehrinde sosyal, ekonomik, ticari, eğitim ve hizmet sektörü alanlarında önemli adımlar atıldı. Şehirde yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yeni yerleşim yerleri ve okullar inşa edildi. Yeni iş olanakları sağlanması için pazarlar faaliyete geçerken, ulaşımı hızlandırmak amacıyla da yollar yenilendi.

Bölge sakinleri, yaşanan bu olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

#İdlib
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