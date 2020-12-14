banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Samsun’a artık HES kodu ile girilebilecek
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri belli oldu
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Yüksel Yıldırım: ‘Bizi Türkiye'ye rezil ettiniz! Hüngür hüngür ağladım...'
Piyasalarda yıl sonu rallisi
Piyasalarda yıl sonu rallisi

"Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz gün mecliste yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdiğini ifade ederek, Bakan Soylu’nun arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yavuz ayrıca, "Kandil’e Türk Bayrağı’nın dikilmesini istiyoruz. Terör örgütü Türkiye’nin her yerinde canımızı yakmaya devam ediyor. Bunun en büyük destekçileri de mecliste bulunan kravatlı teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

Genel 14.12.2020, 14:25
3
"Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz gün mecliste yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdiğini ifade ederek, Bakan Soylu’nun arkasında durmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Yavuz ayrıca, "Kandil’e Türk Bayrağı’nın dikilmesini istiyoruz. Terör örgütü Türkiye’nin her yerinde canımızı yakmaya devam ediyor. Bunun en büyük destekçileri de mecliste bulunan kravatlı teröristlerdir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmanın ardından destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bakan Soylu’nun şehit aileleri ve gazilerin duygu ve düşüncülerini dile getirdiğini aktaran Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, kendilerinin de her platformda terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin kapatılmasını vurguladıklarını kaydetti. "Terör örgütünün en büyük destekçileri meclisteki kravatlı teröristlerdir" diyen Başkan Yavuz; "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun meclisimizde yaptığı konuşma şehit aileleri ve gazilerin duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Biz her platformda açıklama yaparken meclisimizde bulunan kravatlı terör örgütünün oradan uzaklaştırılarak partilerinin de kapatılmasını istiyorduk. Sayın bakanımız da yapmış olduğu konuşmada mecliste bulunan; terör örgütüne ’terör örgütü’ diyemeyen herkesin terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Terör örgütüne her zaman destek olan, yol gösteren, maddi destek veren herkesin terör örgütü üyesi olduğunu söyledi. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman bunu söylüyorduk. Bizim duygu ve düşüncelerimizi mecliste dile getirdi. Sayın bakanımız göreve geldiği günden bu güne terörle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Güvenlik güçlerimiz neredeyse, bakanımız destek vermeye devam ediyor. Biz de bu terör örgütü ile mücadele konusunda devletimizin, askerimizin, polisimizin, bakanımızın sonuna kadar destekçisiyiz. Biz de şehit aileleri ve gaziler olarak bakanımızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim çok canımız yandı, 40 bini geçkin vatandaşımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için de terör örgütü yok edilene kadar mücadeleye devam edilmesini istiyoruz. Şuanda terör örgütü ile yapılan mücadeleyi çok başarılı buluyoruz, sonuna kadar da gidilmesini istiyoruz. Kandil’e Türk Bayrağı’nın dikilmesini istiyoruz. Terör örgütü Türkiye’nin her yerinde canımızı yakmaya devam ediyor. Bunun en büyük destekçileri de mecliste bulunan kravatlı teröristlerdir" şeklinde konuştu.

"Telefon hırsızlığı yaparak terör örgütüne destek veren milletvekilinin cezaevine konulmasını istiyoruz"

Şırnak’ta hakkında ’terör örgütü üyeliği’ ve ’silahlı terör örgütü propagandası’ suçlarıyla arama kararı bulunan Ercan Oğuz’un gözaltına alınırken telefonunu alarak kendi cebine attığı görüntülenen HDP Milletvekili Nuran İmir’in de hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılmasını isteyen Başkan Yavuz; "Geçen hafta içerisinde Şırnak Cizre’de aranan terör örgütü mensubunun fark edilmesi ile birlikte polislerimizin yakalama esnasında terör örgütü milletvekilinin yanına yaklaşarak telefonunu çaldığını kamera görüntülerinde gördük. Dışarıdaki vatandaşın gasp ve hırsızlıkla yakalandığı anda hakim huzuruna çıkarılarak hak ettiği cezaların verildiğini biliyoruz. Biz devletimizden telefon hırsızlığı yapan, terör örgütüne destek veren milletvekilinin de cezaevine konulmasını istiyoruz. Terör örgütüne destek veren belediye başkanları olsun, odalar olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, milletvekilleri olsun gerekli işlemlerin yapılarak hak ettiği cezalara çarptırılmasını istiyoruz. Devletimizde kürt vatandaşlarımızla birlikte huzur içerisinde ayrılmaz bir parçayız. Bizi parçalamaya, bölmeye kimsenin gücü yetmez. Kardeşlik içerisinde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"HDP terör örgütü, Demirtaş terör örgütü üyesidir"

HDP’yi terör örgütünün siyasi kanadı, dağa elaman kazandıran ARGE’si olarak, eş başkanları Selehattin Demirtaş’ı da terör örgütü üyesi olarak gördüklerini aktaran Başkan Ali Yavuz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"HDP’ye bakış açımız; terör örgütü olarak görüyoruz. Terör örgütünün siyasi kanadı, terör örgütünün dağa eleman kazandırmak ARGE’si olarak görüyoruz. Terör örgütünün genel başkanlığını yapmış Selehattin Demirtaş’ın da terör örgütü üyesi olduğunu düşünüyoruz. Cezaevinde de bundan dolayı yatmaktadır, çıkmamasını da istiyoruz. Kimse masum göstermeye, dışarı çıkması için söylemlerde bulunmasın. Kim söylüyorsa gözümüzde terör örgütüdür. Cezaevinden çıkmasını istedikleri kişi, Diyarbakır’da, Kobani olaylarında olsun onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin bozulması için terör örgütü yandaşlarına sokağa dökülmesi için çağrıda bulunan, binlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesine sebep olan İmralı canisine övgüler yağdıran kişiler bizim gözümüzde terör örgütü üyesidir. Bizim gözümüzde bunların hak ettiği cezalar idam cezasıdır."
banner427
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11