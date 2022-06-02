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Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.
Genel 02.06.2022, 14:01
MİT’in Irak’ın kuzeyindeki Süleymaniye’de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.