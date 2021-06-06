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Terör örgütü PKK’nın Mahmur genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genel 06.06.2021, 16:53
Terör örgütü PKK’nın Mahmur genel sorumlusu etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır’ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu ’Doktor Hüseyin’ kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün ’kuluçka merkezi’ olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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