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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİT'in, Türkiye-Irak sınırından 170 kilometre uzaklıkta Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen ve beraberindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Genel 22.10.2021, 14:59
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Taybet Bilen MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

ANKARA(AA) - Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonları sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu olduğu belirlenen Bilen, MİT tarafından takibe alındı. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirildi.

MİT'in bu operasyonu, Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.

PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.

#dünya
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