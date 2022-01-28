Terör mağduru çocuklara İstanbul turu

Nusaybin’den gelen terör mağduru 30 öğrenci ve 2 öğretmen, yarı yıl tatilinde Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın misafiri oldu. Bir hafta burada kalacak olan çocuklar, Bağcılar’dan sonra İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Mardin Nusaybinli terör mağduru çocukları İstanbul’a davet etti. Karnelerini alan 30 öğrenci, iki öğretmenleriyle birlikte Çağırıcı’nın daveti üzerine Bağcılar’a geldi. Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde ağırlanan öğrencilere önce Bağcılar gezdirildi. Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocuklarla Fuat Sezgin Bilim Merkezi’nde buluştu.

Bir arada olmaktan memnun olduk

Girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda teknolojik alette deneyimde bulunan çocuklar hem eğlendi hem bilgi sahibi oldu. Çağırıcı ve misafirleri daha sonra birlikte 8D Sinema salonunda film izleyerek keyifli bir gün geçirdi. Özel misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Çağırıcı, “Nusaybinli kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok memnun olduk. Onları bir hafta süreyle burada misafir ediyoruz. Karne hediyesi olarak güzel bir tatil yapacaklar. İleride bu tür programlarımız devam edecek” dedi.

Çocuklar, Ayasofya’dan İstanbul Boğazı’na ve Adalar’a kadar İstanbul’un turistik ve tarihi mekanlarını da gezecekler.