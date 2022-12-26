Termal su kesme tartışması karakolda son buldu

Afyonkarahisar’ın termal su kaynakları ile ünlü Gazlıgöl beldesinde sıcak su dağıtım işini gerçekleştiren hissesinin yarısından fazlasının İl Özel İdaresi’ne ait olan AFGAZJET şirketi, borcunu ödemeyip ayrıca su kullanım sayacı taktırmayan Gazlıgöl Belediyesi’nin termal suyunu kesti. Belediye ise akıllara zarar bir hamle yapıp şirketin dağıtım suyu borusunun üstünü iş makinesi ile kapatmaya çalışınca olay jandarmanın müdahalesiyle karakolda son buldu.

İlginç olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Yüzde 60’lık hissesi Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresinde bulunan AFGAZJET A.Ş.’den yapılan açıklamada, Gazlıgöl Belediyesi’ne geriye dönük borçların ödenmesi ve abonelikle birlikte sayaç takılması konusunda defalarca yazılı ihtarda bulunulduğu ancak belediyenin ihtarlara olumlu yanıt vermediği belirtildi. İhtarlara uyulmaması üzerine 12 Aralık’ta jandarma ekiplerinin takibiyle AFGAZJET A.Ş. tarafından sular kesilip vanaların mühürleme işlemleri yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, “Ancak o gece ve ertesi sabah Afgazjet A.Ş. teknik ekibi tarafından yapılan kontrollerde mühür fekki işleminin yapıldığı görülmüş olup, duruma ilişkin tutanak tutulmuştur. Bunun üzerine Afgazjet A.Ş. tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olup, savcılık nezdinde de gerekli tahkikatlar başlamıştır. Daha sonra Afgazjet A.Ş. tarafından 4 kez daha mühürleme işlemini yapılmasına rağmen, hepsinde de mühür fekki işleminin yapıldığı görülmüştür” denildi.

“AFGAZJET A.Ş. Teknik Müdürü’ne fiziki müdahale jandarma ekiplerinin araya girmesi önlendi”

24 Aralık Cumartesi günü ise belediyenin akıllara ziyan bir girişimde bulunulduğu sırada arbede yaşandığının vurgulandığı açıklamada, “Söz konusu villa ve otellere giden jeotermal su hattı borusunun kazılıp kapatılması için kazı alanına ulaşan ekiplerimiz Gazlıgöl Belediye başkanının bir araçla kazı işlemi yapacak olan iş makinesinin önünü kesmiştir. Akabinde belediye personeli tarafından tehditkâr söylemlerle AFGAZJET A.Ş. Teknik Müdürü’ne fiziki müdahale jandarma ekiplerinin araya girmesi ile durdurulmuştur. Şimdiye kadar il, ilçe mülki amirlerimizin himayelerinde adım adım yürütülen bu süreçte vatandaşlarımızın hakkı devletimizin tüm unsurlarınca sonuna kadar savunulmakta, süreç dikkatle takip edilip tüm gelişmeler yetkililerimize anlık aktarılmaktadır.

Gelinen durum itibariyle Gazlıgöl-Yaylabağı Jeotermal Havzası’nda Gazlıgöl Belediyesi’ne ait Midas Villalarının 2015, MDS Otelin 2017, Midas Otelin 2022 ve Midas Otelin altında bulunan ticari dükkânların ise 2018 yılından günümüze kadar olan jeotermal su kullanım ve ısıtma bedellerinin ödenmesi gerekmektedir. Ödenmediği takdirde oluşan kamu kaynağının haksız ve karşılıksız kullanılma işleminin önlenmesi için, AFGAZJET A.Ş. tarafından gerekli hukuksal süreç ivedilikle başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.