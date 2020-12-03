Terma City çalışanlarında engelli bale sanatçısına büyük jest

Termal City çalışanları Avrupa Şampiyonluğu bulunan engelli bale sanatçısı Memet Sefa Öztürk için aralarında para toplayarak aldıkları tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Terma City çalışanları, 2019 yılında Avrupa şampiyonluğu olan Öztürk’e bir jest yapmak istedi. 85 bin TL değerindeki tekerlekli sandalyenin parasını yaklaşık bin personel aralarında topladı. Sanatçıya ulaşan otel yetkilileri, İtalya’dan özel yapım tekerlekli sandalyenin siparişi verildi.

Terma City Yönetim Kurulu Üyesi Turan Kürüm, başarılı sanatçının hikayesini sosyal medyadan öğrendiklerini dile getirerek, “Özel bir sandalyeye ihtiyacı olduğunu ve bu sandalyenin İtalya’da kişiye özel olarak üretildiğini belirttiler. İthalatçı firmamız yetkilisi ile iletişime geçtik ve süreci başlattık. Aslında bizi burada en çok sevindiren, duygulandıran olayı duyan personellerimiz bu konuda bu sandalyeyi yönetim kurulumuzun değil kendilerinin temin etmek istediğini söyledi. Tabi sandalyenin meblağı birkaç tane personelimizin bir araya gelerek temin edebileceği rakamın çok üzerindeydi. Haber çok kısa süre içinde firmamız içerisinde yayıldı. Biz büyük bir aileyiz binden fazla personelimiz var. Neredeyse hemen hepsi bu konuda katkı sağlamak istediler.”

İstanbul Devlet Konservatuarı Klasik Bale Bölümü’nden mezun olduğu gece motosiklet kazası geçiren ve belden aşağısı felç olan Avrupa Şampiyonu Memet Sefa Öztürk, bunun kendini danstan uzak tutmadığını söyledi.

Öztürk, 2008 başında tekrar dansa başladığını belirterek, “Bu süreçte 2019 yılında Avrupa şampiyonası yapıldı Almanya’da ve Avrupa şampiyonu oldum. Kazandığım Avrupa şampiyonluğundan sonra çok dostane şekilde aslında Terma City yönetim kurulundan Çağatay Alaçam ile sohbet ediyorduk. ‘Bütün çalışanlarımız hep birlikte bütün Terma City ailesi olarak sana bir armağan vermek istiyoruz. Ne olabilir?’ dedi. Bunun bir sandalye olacağını düşündük. Çünkü nasıl bir koşucunun alacağı en güzel hediye çok iyi bir koşu ayakkabısıysa tekerlekli sandalyeli bir dansçının da alacağı en iyi hediye bir sandalyedir. Sporun sanatını icra edeceği bir sandalyedir. Sandalyeye karar verildi” dedi.

Yarışmalarda kullanılan sandalyelerin fiyatının yüksek olduğunu anlatan Öztürk, bunu tek başına karşılayabilmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Öztürk, yeni tekerlekli sandalyesinin bundan sonra yeni şampiyonluklar kazanmasına vesile olmasını diledi.