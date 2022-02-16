Terkos Gölü’nde kaçak olarak avladılar yol denetiminde yakalandılar

Arnavutköy’de yol güzergahındaki denetimlerde Terkos Gölü’nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanan 400 kg akbalığa el konuldu. 2 kişiye 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy’de 12 Şubat Cumartesi günü Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, Arnavutköy Durusu jandarma ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrollerinde 1 araç içinde belgesiz akbalık tespit etti. Yapılan denetimde balıkların Terkos Gölü’nden uzatma ağlarla kaçak olarak avlanıldığının tespiti üzerine 400 kg akbalığa el konuldu. El konulan akbalıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğünce mülkiyeti kamuya geçme kararı alınıp sosyal yardım kuruluşlarına hibe edildi. Ayrıca, 1380 sayılı kanunun kapsamında da 2 kişi hakkında 14 bin 858 TL idari para cezası uygulandı.