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Terk edilmiş evin bahçesinde yangın çıktı
Eskişehir’de terk edilmiş bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 28.09.2022, 12:42 28.09.2022, 12:46
Eskişehir’de terk edilmiş bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, dün akşam saatlerinde Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan terk edilmiş bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin bahçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bahçe içerisindeki yabani otların tutuştuğu yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürüle yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.