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Terk edilen tarihi Rum evleri son zamanlarını yaşıyor

Çatalca’da bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olan atıl vaziyetteki tarihi Rum evleri, bakımsızlık ve gördüğü tahribattan dolayı son demlerini yaşıyor. Yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri drone ile havadan görüntülendi.

Genel 30.10.2021, 09:22
Terk edilen tarihi Rum evleri son zamanlarını yaşıyor

Çatalca’da bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olan atıl vaziyetteki tarihi Rum evleri, bakımsızlık ve gördüğü tahribattan dolayı son demlerini yaşıyor. Yıkılmak üzere olan tarihi Rum evleri drone ile havadan görüntülendi.

Çatalca’ya bağlı Yalıköy Mahallesinde bulunan ve Yunanistan ile yapılan Göç mübadelesi öncesinde yaşayan Rumlardan kalan tarihi evler, zamanla gördüğü tahribattan dolayı bir bir yıkılıyor. Evlerin kimisi yıkılırken kimisi de harabeye dönmüş durumda. Mahalle sakinleri, harabeye dönen evlerin onarımı için yardım bekliyor.

“Tarihimize sahip çıkalım”

Tarihi evlerden birinin sahibi olan Rana Alp, “Burası bize dedelerimizden kalan bir ev, bu evde bir çok aile yaşadı, bir sürü çocuk büyüdü burada. Biz kendimize farklı bir ev yaparak buradan taşındık, ama bu evimizi de koruma altına alarak elimizden geldiğince bakımlarını yaptık. Bu evlerin yıkılmaması lazım, tarihimize sahip çıkalım. Rumlardan kalma 200 yıllık bir ev burası, orijinalinin bozulmaması gerekiyor onun içinde onarımı çok uzun ve maliyetli olur. Görenler çok seviyor, çok beğeniyor ama bakımları yapılmazsa yıkılır, herkes evlerini terk ettiği için çoğu yıkıldı” şeklinde konuştu.

“Eskiden Rumlar gelip dedelerinin yaşadığı yeri görmek isterlerdi”

Tarihi evler ile ilgili konuşan Yalıköy Mahalle Muhtarı Fehmi Kaçar, “Köyümüz 1500 - 2000 yıllık tarihe sahip eski bir Rum köyüdür. Burada eskiden Rumlar yaşıyordu. Köyümüzün eski ismi Podima, bu evde orijinal Podima evi, çok az bir erozyona uğramış vaziyette, ancak 17 tane daha ev var onlar neredeyse özelliklerini tamamen kaybetmiş durumdalar, çoğu yıkık vaziyette geriye kalanlarda yıkılmak üzere. Biz bunların onarılarak tekrar mahallemize kazandırılmasını istiyoruz. Eskiden Rumlar buraya gelip dedelerinin yaşadığı evleri görmek isterlerdi, çok duygusal anlar yaşanırdı ama onlarda bu evlerin son halini görünce onlarında içi burkuldu ve artık gelmiyorlar. Şuan bulunduğumuz ev eskiden fırıncının eviymiş, hemen karşısında fırını varmış, yaklaşık 7-8 yıl önce buraya bir kadın geldi, fırıncının torunuymuş. evi gezdirdik, eskiden yaşadığı yeri görünce çok duygulandı. Ancak evler yıkıldığı için artık gelen olmuyor. Yetkililerden bu evlerin onarımı için yardım bekliyoruz, eğer bu evler onarılırsa köyümüzün güzelliklerine güzellik katacaktır” diye konuştu.

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