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Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu

Çocuklara teravihi sevdirmek için cami içindeki teravih treni oyunuyla gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu. Aileleri çocuklarıyla camiye davet eden imam Mahmut Eroğlu, “Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir” dedi. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından ise camiye hediye yağdı.

Genel 22.04.2022, 09:46
Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu

Çocuklara teravihi sevdirmek için cami içindeki teravih treni oyunuyla gönülleri fetheden imam Mahmut Eroğlu konuştu. Aileleri çocuklarıyla camiye davet eden imam Mahmut Eroğlu, “Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir” dedi. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’in teravih trenini paylaşmasının ardından ise camiye hediye yağdı.

İstanbul Levent Hacı Osman Torun Camii İmamı Mahmut Eroğlu, çocuklara camiyi sevdirmek için onlarda teravih treni oyunu oynadı. Oyundan sonra ise çocuklara kek, çikolata ve meyve suyu dağıtımı yapıldı. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ise sosyal medyadaki bu görüntüleri paylaştı. Ünlü mankenin görüntüleri paylaşmasının ardından, imam Mahmut Eroğlu sosyal medyada gündem oldu. İmamın çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar, çocuklar için camiye çikolata, kek ve oyuncaklar göndermeye başladı.

Çocuklara teravih namazını sevdirmek için onlarla birlikte teravih treni oyunu oynayan imam Mahmut Eroğlu, ”Dini içerikli sosyal hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Biz ekibiz. Yönetimimiz, gönüllülerimiz, sevenlerinin ve cemaatimizle birlikte projelendiriyoruz, uyguluyoruz ve örneklik teşkil edecek şekilde bunu yayıyoruz. Geçen sene kurduğumuz gibi camii çocuk market burada da faaliyette. Bu sene teravih treni faaliyete girdi. Bu çocuklara gelin 50 sene sonra sorun; teravih treninin tadından burada yapılanlardan hep bahsedeceklerdir” diye konuştu.

"Ailecek herkesi camiye bekliyoruz"

Çocukların camiye alıştırılması gerektiğini dile getiren Eroğlu, “Bizim işimiz nedir? Tohum at mutlaka yeşerecektir. Birde bir İslam büyüğümüz der ki; ‘Safların arkasında çocuk sesi yoksa gelecek nesiller adına kaygı duyun’ diyor. Biz çocuklarımızı camiye alıştıracağız. Bizler bu dünyadan göçtükten sonra eğer bu çocuklarımız camiye alışmazsa camilerimiz boş kalır. Onun için biz hanımefendileri, beyefendileri, dede-torun ailecek camiye bekliyoruz. Cami merkezli sosyal hizmetlere katılmalarını istiyoruz. Çünkü camiler hayatın merkezindedir. Merkezinde de olmaya devam edecektir” dedi.

Çocuklarla oynanan teravih trenini oyununu anlatan Eroğlu, “Teravih treni, yavrularımızın bir araya gelmesiyle teravihten sonra hocanın lokomotifliğinde buradan mihrap durağından başlıyor. Burası mihrap durağı ana istasyon. Buradan geçiyor kürsü istasyonuna, oradan tünele giriyoruz. Tünelin içerisinden tekrar dolaşıyoruz. Gök kubbe altına geliyoruz. Burada geliyoruz. Minber istasyonu minber istasyonunda durdu. Sıra süt ve çikolataya geldi. Bu miniklerle İnşallah şimdi sütlerimizi içip, çikolatalarımızı yiyeceğiz” diye konuştu.

“Sosyal medya mecralarında bu haber duyulduktan sonra gönüllülerimiz çok arttı”

Camide hayırsevenlerin yiyecek ve içecek gönderdiğini söyleyen Eroğlu, “Bizim burada bir Diriliş grubumuz var. İş adamları. Bunlar kazancını hayra yönlendirebilen insanlar. Aynı zamanda da buranın dışında da sosyal medya mecralarında bu haber duyulduktan sonra gönüllülerimiz çok arttı. Kargoların biri gidip biri geliyor. Şuanda ciddi bir stok sahibiyiz” dedi.

“Filistin davasının savunucusu”

Ünlü model Bella Hadid’in yaptığı paylaşım için teşekkür eden Eroğlu, “Bella Hadid’i biz sonradan tanıdık. Teşekkür ediyoruz. Filistin davasının savunucusu. Bizde Filistin davasının yanındayız. Bu paylaşımla birlikte iş gerçekten dünyanın her bir noktasında duyulur hale geldi. Bundan mutluyuz. Demek ki gönüllere dokunan iyi işler yapıyoruz. Bu çerçevede biz yine milletimizin gönüllerine dokunmaya yavrularımıza birlikte geleceğe yürümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Camiye gelince içime huzur doluyor”

Cami içerisinde imamla birlikte teravih treni oyunu oynayan ve eğlenceli vakit geçirdiğini söyleyen, Hümeyra Fatma Şahin, “Sıra oluyoruz. Çikolata dağıtıyor. Ondan sonra bazı şeyler yapıyoruz. Halka oluyoruz. Camiye gelince içime bir mutluluk doluyor. Diyorum ki Allah’ım sana geliyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medyada gördükten sonra geldiğini söyleyen Miraç Avramaz, “Biz camide biraz namaz kılıyoruz. Camide olduğumuzda o hissiyat o sessizlik bize huzur veriyor. Sonra alt katta oyunlar oynuyoruz. Sonra teravih treni oluyor ona katılıyoruz. Hoca bir şeyler dağıtıyor. Ben sosyal medyada gördüm. Ondan sonra geldim. Oyundan sonra şeker çikolata dağıtılıyor” dedi.

Camiye geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Berk Gülşen, “Ben camiye geldiğim için çok mutluyum. Buradaki sessizlik huzur veriyor. Burada namaz kılıyoruz. Ben her gün geliyorum. Abdestimizi alıyoruz. Buradaki huzur hiç bir yerde yok. Oyunlar oynuyoruz. Tren oyunu oynuyoruz. Tren oyunundan sonra bize çikolata ve şekerli şeyler dağıtıyorlar. Meyve suyu ve süt veriyorlar. Çok mutluyum” diye ifade etti.

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