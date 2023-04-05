Teravih namazında imamın üzerine kedi tırmandı

Cezayir’de teravih namazını kıldırdığı sırada imamın üzerine kedi tırmandı. Üstüne tırmanan kediye rağmen imam, namazı kıldırmaya devam etti.

Cezayir’de teravih namazı sırasında yürekleri ısıtan anlar yaşandı. Bordj Bou Arreridj kentindeki Ebu Bekir el-Sıddık Camii’nde dün akşam kılınan teravih namazı sırasında imam Velid Mahasas’ın üzerine kedi tırmandı. İmam, üzerine tırmanan kediye rağmen namazı kıldırmaya devam etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Mahasas, "Allah’a hamdolsun, hayvanlar bile Kur’an’ı okumaya saygı duyuyor" dedi.

Görüntülerde, Mahasas’ın ilk olarak koluna tırmanan kediyi sevdiği ardından kedinin Mahasas’ın omuzlarına çıktığı ve yere atlayarak uzaklaştığı görüldü.