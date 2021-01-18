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Temâşâ evlere taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi ‘Yok Yere Temâşâ’ gösterisi ile internet üzerinden canlı yayınla her cuma akşamı saat 21.30’da evlere konuk oluyor.
Genel 18.01.2021, 13:46
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Doğaçlama Tiyatro Sporu ekibi ‘Yok Yere Temâşâ’ gösterisi ile internet üzerinden canlı yayınla her cuma akşamı saat 21.30’da evlere konuk oluyor.Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, alternatif oyun türleri arasında yer alan modern doğaçlama tiyatroya ait tiyatro sporu ekibi, pandemi sürecinde gösterilerini sanal ortama taşıdı. İki takıma ayrılan oyuncuların, seyircinin yönlendirmesiyle doğaçlama olarak performans sergilediği oyun türü bugüne kadar ilgiyle izlenirken, ‘Online Temâşâ’ ilk Cuma ckşamı Büyükşehir Belediyesi’nin youtube kanalından evlere konuk oldu. Seyircilerin canlı sohbet ile katılarak oyuncuları yönlendiği oyunda kahkaha hiç eksik olmadı. İzleyici ile online olarak buluşan oyuncular Volkan Yıldız, Sergen Bölük, Faruk Oğur, Yüksel Hakverdi ve Tuba Bayram sergiledikleri performansla beğeni topladı.
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