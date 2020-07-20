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Temmuz’da karın ortasında piknik yaptılar
BATMANIN SASON İLÇESİNDE AŞIRI SICAKLIKLARDAN UZAKLAŞMAK İSTEYEN BİR GRUP VATANDAŞ, 3 BİN RAKIMLI MERETO DAĞINA TIRMANARAK TEMMUZ AYINDA KARIN ÜZERİNDE PİKNİK YAPTI.
Genel 20.07.2020, 18:37
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Batman’ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı’na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.
Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Sason ilçesindeki Mereto Dağı’na tırmandı. Vatandaşlar, Temmuz ayındaki 43 dereceyi bulan sıcaklıkta kar üzerinde piknik yaparak kar yemenin keyfini yaşadı.
Batman ve çevre illerde hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu ve serinlemek için Mereto Dağı’na tırmandıklarını ifade eden Mehmet Bayındır, Temmuz ayında kar üzerinde piknik yapmanın ilginç olduğunu söyledi.
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