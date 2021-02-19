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Temizlik işçisinin bir günü gözleri yaşarttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çekilen kısa filmle temizlik işçisinin 1 günü anlatıldı. Temizlik işçisinin hem yaşadıkları hem de anlattıkları gözleri yaşarttı.

Genel 19.02.2021, 10:00
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Temizlik işçisinin bir günü gözleri yaşarttı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çekilen kısa filmle temizlik işçisinin 1 günü anlatıldı. Temizlik işçisinin hem yaşadıkları hem de anlattıkları gözleri yaşarttı.

Bodrum’da, daha temiz bir çevre ve yaşam alanı için toplumda yere çöp atma davranışının değiştirilmesi ve çöpün azaltılmasının hedeflendiği çalışmalar doğrultusunda, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün "Sokağım Temiz, Bodrum Temiz" sloganı ile yürüttüğü çalışma çerçevesinde, bazı çalışanların bir günlük mesaide yaşadıkları da kayıt altına alındı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, bugüne kadar mahalle ziyaretlerindeki saha çalışmalarında ve bizzat katıldığı çevre temizliği etkinliklerinde yaptığı tespitler sonrasında başlattığı temizlik seferberliği, birçok sivil toplum örgütünün de destekleriyle devam ediyor. Bodrum’un eşsiz koylarının, sahillerinin, sokaklarının, yol kenarları ve kaldırımların temiz kalması için yapılan farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı ile birlikte yürütülen ’Temiz Kent Bodrum Kampanyası’nın ana amacı Bodrum sakinleri, işletmeler ve ziyaretçilerin ilçenin doğal değerlerini koruma ve çöpü doğru yere atma konusunda farkındalıklarının artırılması ve davranış dönüşümü oluşturulması olarak belirlendi. Bu çerçevede farkındalık, eğitim ve iletişim çalışmaları yoluyla, insanların Belediyenin yürüttüğü çevre temizliği ve atık yönetimi faaliyetleri hakkında bilgilenmeleri ve Bodrum Belediyesi’nde çalışan temizlik işçisinin rol aldığı videoyla çevreye çöp atanların temizlik işçileri ile empati kurması amaçlandı.

Seri olarak çekilen ve paylaşımı yapılan ilk videoda, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli 58 yaşındaki Ahmet Işık’ın sabah işe gelmesiyle başlayan ve çalışma saatleri içinde bir günde yaşadığı sokak temizliği serüveni yer alıyor.

Pandemi sonrası Bodrum’da artan nüfus ile birlikte şu anda günlük 300 ton çöp toplayan Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yaz aylarında ise günlük yaklaşık 650 ton atık topluyor. Türkiye genelindeki bin 397 belediye arasında evsel atık çıkarma sıralamasında 52. sırada olan Bodrum’da toplanan günlük atığın yaklaşık 80 tonunu bahçe atıkları oluşturuyor.

Bodrum’da doğaya saygılı çok sayıda vatandaşın olduğunu ancak çevreyi kirletenlerin de uyarılması gerektiğini hatırlatan Başkan Ahmet Aras, "Temizlik, Belediyemizin asli görevidir. Ekiplerimiz, gece gündüz sahada hizmetlerini canla başla yürütüyor. Ancak kirletmemek de bizlerin elinde. İnsanlarımız kendi bahçesine, kapısının önüne atmayacağı çöpü yollara, parklara ya da deniz kenarlarına atabiliyor. Çevreyi kirleten insanları uyarmak birincil önceliğimiz olmalı ve kirletilen alanların da herkesin kendi öz malı olduğunu bilmesi lazım" dedi.

Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge ise, “Biz yaşadığımız yerde temizliğe büyük önem veren bir mirasa sahibiz, evlerimizi, yaşam alanlarımızı her zaman tertemiz tutarız. Aynı şekilde eşiğin dışını da evimiz gibi sahiplenmemiz gerek. Sokaklarımız, Bodrum, bu güzel yarımada ve dünya hepimizin evi. Evimizin üzerine titrediğimiz gibi ülkemizin ve dünyamızın da üzerine titremek sorumluluğumuz” diye konuştu.
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