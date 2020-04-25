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Temizlik görevlisi yerdeki Türk bayrağını öperek aldı

BURSA’DA BİR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ESNASINDA YERDE GÖRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK YERDEN ALDI VE CEBİNE KOYDU. BU ANLAR ARKADAŞLARININ CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.

Temizlik görevlisi yerdeki Türk bayrağını öperek aldı

BURSA’DA BİR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞMA ESNASINDA YERDE GÖRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI ÖPEREK YERDEN ALDI VE CEBİNE KOYDU. BU ANLAR ARKADAŞLARININ CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:04
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Temizlik görevlisi yerdeki Türk bayrağını öperek aldı

Bursa’da bir temizlik görevlisi çalışma esnasında yerde gördüğü Türk bayrağını öperek yerden aldı ve cebine koydu. Bu anlar arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Gemlik Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğünde çalışan Turgut Bayrakdar (37) isimli işçi, Hamidiye Mahallesi Hürriyet Caddesi arasında, sokak yıkama çalışmaları yaptığı sırada yere atılan Türk Bayrağını aldı. Bayrağı öperek ceketinin cebine koyan işçinin davranışı da, arkadaşının kamerası ile görüntülendi. Sokaklarda yapılan yıkama ve dezenfekte çalışmalarını video olarak kaydeden işçiler, o esnada bir müstakil bir evin köşesinde yere atılmış Türk bayrağını fark etti. Yıkama aracının şoförlüğünü yapan Turgut Bayrakdar ise Türk bayrağını yerden aldı, öptü ve cebine koydu.

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