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Temel eğitimde 10 bin okul projesi değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı.

Genel 15.04.2022, 17:17
Temel eğitimde 10 bin okul projesi değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" değerlendirme toplantısı İstanbul’da yapıldı.

"Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" değerlendirme toplantısı Genel Müdürlerimizin katılımıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde gerçekleşti. Toplantıya Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Tuncay Morkoç, Ortaöğretim Genel Müdürü Sayın Halil İbrahim Topçu, Mesleki Eğitim Genel Müdürü Sayın Nazan Şener, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, İl Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı ve ilçe müdürleri katıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi erken çocukluk eğitiminin desteklenmesi ve erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak için 2022 yılı sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar oldu.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzde ilçe müdürlerine yönelik yapılan toplantıda, Bakanlık tarafından erken çocukluk eğitiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla atılacak adımların önemi vurgulandı.

Projenin en önemli parçası olan erken çocukluk eğitimine erişimi artırmak amacıyla 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfının hizmete girmesi planlanıyor. Bu kapsamda 93 yeni anaokulu hizmete alındı. 216 yeni anaokulunun ihalesi tamamlandı. 2 bin 148 yeni anaokulu ise yatırım programına alındı. Bu kapsamda ilimizde 931 anasınıfı sınıfı açılması hedefleniyor.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı’nın sunumuyla başlayan toplantıda Yazıcı, Millî Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimde ortaya koyduğu hedeflerden ve bu hedefler içerisinde özel bir yer tutan İstanbul’daki erken çocukluk dönemi eğitimlerinin geliştirilmesi çalışmalarından bahsetti. İl genelindeki bazı sayısal verilerle ilgili bilgi veren Yazıcı, toplantının çıktılarının tüm ilçelerimizde çocuklarımızın çok yönlü gelişimine ve öğretmenlerin desteklenmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda söz alan Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra bu okullarda yürütülen Bakanlık, il ve ilçe projelerinin yoğunlaştırılmasını, sosyal faaliyetlerin artırılmasına, velilere ve öğrencilere yönelik kurs ve eğitimler yapılmasının önemine dikkat çekerken Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Ortaöğretim kurumlarında Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liselerinde erken çocukluk dönemi okul sayısının arttırılması gerektiğini ve bu anlamda ilçe müdürlerinin liseleri birebir ziyaret ederek okul öncesi sınıflarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Özel eğitim alanında da erken çocukluk eğitim çalışmalarının arttırılmasına vurgu yapan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu; özel eğitim anaokullarının açılmasını, bunun mümkün olmadığı yerlerde özel eğitim ana sınıflarının açılarak Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesine dahil olmasıyla birlikte bunun projeye çok ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Mesleki Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ise döner sermaye kapsamında üretim yapan okulların ihtiyaç merkezli öğretimi öncelemeleri gerektiğini, meslek liselerindeki kullanılabilir boş alanların erken çocukluk dönemi eğitim yerlerine tahsis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kapsamında klasik halk eğitim kurslarının dışına çıkılarak hiç kurs açılmayan modüllerden de kurslar açılabileceğine dikkat çekti.

Toplantı görüş, öneri ve soru-cevaptan sonra toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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