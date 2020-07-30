TEM’deki bayram yoğunluğu azaldı
KURBAN BAYRAMINI MEMLEKETLERİNDE YA DA TATİL YAPARAK GEÇİRMEK İSTEYEN İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE OLUŞTURDUĞU YOĞUNLUK AZALDI.
Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde oluşturduğu yoğunluk azaldı.
Kurban Bayramı nedeniyle TEM Otoyolu ve D100 karayolunun Kocaeli geçişinde yaşanan yoğunluk, sabah saatlerinde yerini akıcı bir trafiğe bıraktı. Kurban Bayramı’nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu’nun Körfez ve İzmit gişeleri arasında dün öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşmaya başladı. Gece saatlerinde artan yoğunluk sabah saatlerinde ise azalmaya başladı. Otoyoldaki yoğunluk yerini akıcı bir trafiğe bıraktı.
D100 karayolunda ise İzmit kesiminde ara ara yoğunluk yaşanıyor. D100 karayolu ve TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişindeki yoğunluğun akşam saatlerinde artması bekleniyor.
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