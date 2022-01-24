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Kar yağışı renkli görüntüler oluştu: Kimisi kar yağışşının sevinciyle halay çekti, kimisi yolda kalan araçlara yardım etti
TEM’de mahsur kalan aile yola çadır kurdu
Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan bir aile yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.
Genel 24.01.2022, 01:12
Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu’nda mahsur kalan bir aile yola çadır kurarak ısınmaya çalıştı.
Bolu’da, etkili olan kar yağışı sebebiyle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişleri araç trafiğine kapatıldı. Bolu Dağı geçişinin trafiğe kapatılmasıyla birlikte yüzlerce vatandaşlar araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı.
İstanbul istikametine seyir halinde olan ve kamptan dönen bir aile araçlarındaki çadırı çıkararak TEM Otoyolu’na kurdu. Aile dondurucu soğukta kurdukları çadırda ısınmaya çalıştı.