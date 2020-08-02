Son Dakika
TEM Sakarya geçişinde geri dönüş yoğunluğu başladı
BAYRAM SONU TRAFİĞİNE YAKALANMAK İSTEMEYEN BAZI VATANDAŞLAR, BAYRAMIN 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE GERİ DÖNÜŞLERE BAŞLARKEN TEM OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK YAŞANDI.
Genel 02.08.2020, 19:12
7
Bayram sonu trafiğine yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bayramın 3’üncü gününde geri dönüşlere başlarken TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk yaşandı.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan bazı vatandaşlar, bayram sonu trafiğine yakalanmamak için bayramın 3’üncü gününde geri dönüşlere başladı. Bu kapsamda Anadolu’dan İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilcileri taşıyan araçlar TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturdu.
23°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2020
|İmsak
|04:10
|Güneş
|05:54
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:27
|Yatsı
|22:03
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25