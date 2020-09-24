TEM otoyolundaki kazada hayatını kaybeden Feyza Yatmaz memleketinde defnedildi
BOLU'DA, İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN FEYZA YATMAZ KARABÜK’TE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
Bolu’da, TEM Otoyolu’nun ortasındaki lastiğe çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Feyza Yatmaz, Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, TEM Otoyolu Dörtdivan gişeleri mevkisinde yolun ortasındaki lastiğe çarpmamak için şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Feyza Yatmaz için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.
Yatmaz’ın Köprübaşı Camisi’ne getirilen tabutu başından bekleyen abisi, Karabük Valiliği Basın Müdürü Bilal Yatmaz ve ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazına Yatmaz’ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Feyza Yatmaz, kılınan cenaze namazının ardından Beşbinevler Mahallesi Aile Mezarlığına defnedildi.
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