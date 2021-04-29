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TEM Otoyolunda kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde, bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.

Genel 29.04.2021, 09:38
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TEM Otoyolunda kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu

Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde, bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00’dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek 17 günlük tam kapanma öncesi, şehir dışına gidecek vatandaşların yola çıktığı gözlendi. Her akşam uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle seyahat edemeyen vatandaşlar, kısıtlama biter bitmez yola çıktı. Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde de zaman zaman trafik ve araç yoğunluğu oluşmaya başladı. Tam kapanma öncesi oluşan yoğunluk, drone ile havadan da görüntülendi.
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