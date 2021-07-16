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TEM Otoyolu’nda bayram tatili öncesi akıcı trafik hakim

9 günlük Kurban Bayramı öncesinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Akıcı bir trafiğin olduğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Genel 16.07.2021, 13:08
TEM Otoyolu’nda bayram tatili öncesi akıcı trafik hakim
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9 günlük Kurban Bayramı öncesinde TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Akıcı bir trafiğin olduğu TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini de fırsat bilerek dün yola çıkması ile birlikte TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşanmıştı. Bugün ise TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk yaşanmıyor. Mesai saatinin bitmesi ile birlikte yola çıkacak olan vatandaşların Ankara istikametinde yoğunluk oluşturması bekleniyor. Mesai saatinin bitmesi ile başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi ise D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda yoğunluk yaşanmıyor.

Akıcı bir trafiğin olduğu TEM Otoyolu drone ile havadan görüntülendi.
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