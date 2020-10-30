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TEM de tır yandı

TEM OTOYOLU DÜZCE KESİMİNDE TIRIN DORSESİNİN LASTİKLERİ TUTUŞTU. SOĞUKKANLI ŞOFÖR TIRIN KUPASINI DORSEDEN AYIRIRKEN, LASTİKLERİ SARAN ALEVLERİ İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ

Genel 30.10.2020, 12:57
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TEM de tır yandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde tırın dorsesinin lastikleri tutuştu. Soğukkanlı şoför tırın kupasını dorseden ayırırken, lastikleri saran alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın sabah saatlerinde TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yılmaz Y. idaresindeki 34 RE 0452 plakalı Mercedes marka tır Gümüşova rampaları mevki’inde geldiği şurada lastikleri tutuştu. Lastiklerin tutuşunu gören tır sürücüsü Yılmaz Ö. tırın kupasını dorseden ayırarak yolun sol tarafına park etti. Tır sürücüsünün ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri dorsenin lastiklerini tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak döndürüldü. Yangın nedeniyle otoyolda trafik kısmen tek şeritten verildi.

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