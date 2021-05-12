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TEM bu bayram boş kaldı

Her yıl bayram tatilleri öncesinde yola çıkan vatandaşların kuyruk oluşturduğu TEM Otoyolu, tam kapanma ve şehirlerarası kısıtlama sebebi ile Ramazan Bayramı öncesinde boş kaldı.

Genel 12.05.2021, 11:47
TEM bu bayram boş kaldı

Her yıl bayram tatilleri öncesinde yola çıkan vatandaşların kuyruk oluşturduğu TEM Otoyolu, tam kapanma ve şehirlerarası kısıtlama sebebi ile Ramazan Bayramı öncesinde boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sebebiyle Ramazan Bayramı öncesinde yollar boş kaldı. Her yıl bayram tatilleri öncesinde yola çıkan vatandaşların kilometrelerce uzunluklarda kuyruklar oluşturduğu TEM Otoyolu da bu yıl sessizliğe büründü. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların memleketlerine ya da tatil bölgelerine gitmek istemesi ile trafiğin durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişi bu yıl boş kaldı.

Çok az sayıda aracın geçiş yaptığı TEM Otoyolu, havadan da görüntülendi.
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