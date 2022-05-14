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Tekstilde 15 milyar dolar ihracat hedefi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektöründe bu yıl 15 milyar dolar hedefleri olduğunu belirterek, "2021 yılını rekorla kapattık. 13 milyar dolar ihracat bizim sektörümüz açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Bu yıla da iyi başladık. 4 ayı geride bıraktık. Artış oranlarımız devam ediyor. yüzde 20’ye yakın artış söz konusu. Bu yıl da tekstil sektörü olarak kendimize 15 milyar dolar hedef koyduk. İnşallah yakalayacağız, rakamlar onu gösteriyor. Güzel bir başlangıç oldu. Bunu sürdürebiliriz" dedi.

Genel 14.05.2022, 11:19
Tekstilde 15 milyar dolar ihracat hedefi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil sektöründe bu yıl 15 milyar dolar hedefleri olduğunu belirterek, "2021 yılını rekorla kapattık. 13 milyar dolar ihracat bizim sektörümüz açısından Cumhuriyet tarihinin rekoru oldu. Bu yıla da iyi başladık. 4 ayı geride bıraktık. Artış oranlarımız devam ediyor. yüzde 20’ye yakın artış söz konusu. Bu yıl da tekstil sektörü olarak kendimize 15 milyar dolar hedef koyduk. İnşallah yakalayacağız, rakamlar onu gösteriyor. Güzel bir başlangıç oldu. Bunu sürdürebiliriz" dedi.

Fuarlara ağırlık verdiklerini belirten Öksüz, "Pandemi döneminde uzun bir süre fuarlar askıya alınmıştı. İstanbul ve New York fuarlarıyla sektörümüze ciddi bir ivme kazandırdık. Diğer farlara da katılmaya devam ediyoruz. İstanbul’daki fuara ciddi bir ilgi vardı. Eylül ayında ikincisini uluslararası bir fuara dönüştüreceğiz. Üç katı bir alanda gerçekleştireceğiz. Ticaret ve alım heyetleri programlarımız var" dedi.

İstihdamın oldukça önemli olduğunu kaydeden Öksüz, "İstihdamı 1 milyon 200 bine çıkarttık. Tekstil ve hazır giyim olarak yüzde 20 oranında istihdamımız arttı. Tekstil olarak da 500 bini geçtik. Eğitime önem veriyoruz. Tekstil mühendisliği bölümlerini destekledik. Niteliği artırdık. İnsan bizim için önemli insan kaynağı, her noktada canlı tutmamız gerekiyor. Buna ağırlık veriyoruz eğitim işin önemli bir kısmı" dedi

Öksüz şunları söyledi: "Biz ihracatçı ve global bir sektörüz. Hammadde konusunda sıkıntımız var. Dış ticaret bir bütün, ithalatla beraber değerlendirdiğimizde o alanda da bir şeyler yapmamız gerekiyor. İthalatı daha az yapmamız ülke ekonomimiz açısından önemli, tekstil ve hazır giyim en fazla dış ticaret fazlası veren bir sektör. İhracatta da öyle. İlk 4 ayda lider sektör durumunda. Sürdürülebilirlik var önemli bir konu. Dünya oraya doğru gidiyor. Yenilebilir enerjilerle, dünyayı daha az tüketerek daha çevreci üretim yapmak daha önemli. Artık çevreci olmayan ürünleri almıyorlar. Dünyada böyle bir trend var. Geri dönüyüm çok önemli bir konu. Kullanılmış kıyafetler açılarak bunlar iplik haline getiriliyor ve kumaş dokunuyor. Sektör bu alanda da çok yatırımlar yaptı. Trendlerden geri kalmamak lazım. Sürdürülebilirlik konusunda hep bir adım önde olmamız lazım. Bu konularda çok dinamik olan tekstil sektörümüz bu yılı en iyi şekilde değerlendirecek. Dünyanın ilk 3 tedarikçisi arasında yer almak itiyoruz. Önümüzdeki süreçte de bunu hep birlikte görürüz ve kazanan hem ülkemiz hem sektörümüz olur".

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