Teknosa’dan sürdürülebilir bir dünya için ‘yeşil’ adımlar

Tüm faaliyetlerinin merkezine sürdürülebilirliği koyan Teknosa, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerini daha çevreci bir dünya için teşvik ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde alışveriş yapan her TeknoClub üyesi için Ege Orman Vakfı’na 1 fidan bağışı yaparak hatıra ormanı oluşturan Teknosa, sürdürülebilirliği destekleyen ürünlerde de avantajlı fırsatlar sunuyor.

Teknosa, doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, döngüsel ekonomiye katkı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında, yeni sadakat programı TeknoClub üyelerini daha çevreci bir dünyaya teşvik etmek için harekete geçti. Marka, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde alışveriş yapan her TeknoClub üyesi için Ege Orman Vakfı’na 1 fidan bağışı yaparak, Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Işıklar’da ilk etapta 2.500 fidanlık “Teknosa TeknoClub Müşterileri Ormanı”nı oluşturacak. Ege Orman Vakfı iş birliğiyle fidanları toprakla buluşturacak Teknosa, ilerleyen dönemlerde ormanı daha da büyütecek adımlar atmaya devam edecek.

Sürdürülebilir ürünlerde özel kampanyalar

Teknosa, hatıra ormanının yanı sıra TeknoClub üyeleri için uzun dönemli sürdürülebilirliği destekleyen ürün ve hizmetlerde de avantajlı kampanya fırsatları başlattı. TeknoClub üyeleri, A Enerji Sınıfı Beyaz Eşyalarda ve TeknoGarantili cihaz alımlarında 250 TL, Ekran Koruma Hizmetlerinde yüzde 25’e varan indirim fırsatlarından yararlanacak. 1 Haziran’da başlayan kampanya, TeknoClub üyeleri için sürekli geçerli olacak. TeknoClub programına Teknosa’nın web sitesi, mağazaları, mobil uygulamalar üzerinden ya da TEKNOCLUB yazıp 7889’a SMS göndererek üye olmak mümkün.