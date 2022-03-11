Teknosa’dan işitme engelli müşterilerine görüntülü çağrı merkezi hizmeti

Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, sektöründe bir ilke imza atarak, işitme engelli müşterilerine işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi hizmeti sunmaya başladı. “Teknolojik Eller” adıyla Teknosa’nın web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde başlayan uygulamadan ürün satın alma, kampanya ve ürün bilgisi, iade, değişim ve servis başta olmak üzere her türlü konuda hizmet almak mümkün.

Teknosa, işitme engelli müşterilerinin alışveriş yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla işaret diliyle görüntülü çağrı merkezi dönemini başlattı. Kendi sektöründe bir ilke imza atan Teknosa’nın yeni uygulaması, her türlü talep ve soruların yanı sıra iade ve değişim süreçlerinden servislere, stok bilgilerinden kampanyalara işitme engelli müşterilerin ihtiyaç duydukları her konuda bir çözüm noktası oluyor. İşitme engelli müşteriler, ayrıca sektörde ilk ve tek olan webchat, whatsapp güvenli link ödeme yönteminden de faydalanarak siparişlerini kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Hafta içi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veren “Teknolojik Eller”, ilk aşamada Teknosa.com web sitesi ile mobil uyumlu web sitesinde devreye alındı. Uygulama, Nisan sonunda Teknosa’nın mobil aplikasyonunda da işitme engelli müşterilerin hizmetinde olacak.