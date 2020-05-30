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Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor

TEKNOSA, 22 MART AKŞAMINDAN BU YANA KAPALI OLAN TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZALARININ KAPILARINI, ÇALIŞANLARININ VE MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLERLE BİRLİKTE 1 HAZİRAN’DA AÇIYOR.

Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor

TEKNOSA, 22 MART AKŞAMINDAN BU YANA KAPALI OLAN TÜRKİYE GENELİNDEKİ MAĞAZALARININ KAPILARINI, ÇALIŞANLARININ VE MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN ALDIĞI ÖNLEMLERLE BİRLİKTE 1 HAZİRAN’DA AÇIYOR.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:50
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Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor

Teknosa, 22 Mart akşamından bu yana kapalı olan Türkiye genelindeki mağazalarının kapılarını, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı ve güvenliği için aldığı önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açıyor.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarını Covid-19 sürecinde izlenen normalleşme sürecine uygun olarak 1 Haziran’da yeniden açıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle mağazalarını geçici süre ile kapatan Teknosa, aldığı maksimum önlemlerle birlikte teknoloji severleri mağazalarında ağırlamaya başlayacak. Mağazalarının kapalı olduğu dönemde Teknosa.com ve mobil platformları üzerinden tüketicilerle buluşmaya devam eden firma, 1 Haziran’dan itibaren hem çalışanları hem de müşterileri için tedbirleri en üst düzeyde tutarak teknolojiye dair tüm ihtiyaçların güvenilir adresi olmaya devam edecek.

Pandemi sürecinde çalışanların ve toplumun sağlığına öncelik verdiklerini, bu çerçevede sürecin başından itibaren en üst seviyede önlemleri alarak hizmet sunduklarını vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Bu dönemde teknolojiye erişim Türkiye’nin eğitim, ekonomi ve sosyal hayatını ayakta tuttu, hayatın devamlılığını sağladı. Evden çalışmayı, eğitimi sağlayan, ev hijyenini kolaylaştıran, evde vakit geçirmeyi konforlu kılan ve kişisel hijyen/bakıma dönük teknoloji ürünleri ihtiyaç listesinde ön plana çıktı. Biz de bu yönde sağlık ve güvenlik tedbirlerini en üst seviyede alırken, topluma hizmet vermeye devam ettik. Tüketicilerimizi Teknosa.com ve mobil platformlarımızdan teknoloji ürünleriyle kesintisiz olarak buluşturduk. Bu zor dönemde güçlü altyapımız, müşteri odaklı dijitalleşme ve dönüşüm konusunda son yıllarda attığımız adımların faydasını gördük. Müşterilerimize erişme, onların davranışlarını analiz etme ve buna uygun hizmet ve öneri sunma konusunda hızlı aksiyon aldık ve fark oluşturduk. Bununla birlikte, 1 Haziran’da perakendenin olmazsa olmaz unsuru olan mağazalarımızı tekrar açıyor olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Pandeminin ve risklerin devam ettiğinin bilincindeyiz. Yetkili kurumların kural ve rehberleri doğrultusunda en üst düzeyde tedbirlerimizi alıyoruz. Müşterilerimizin online kanallarımızın yanı sıra mağazalarımızda da güvenle alışveriş yapmaları için titizlikle hazırlandık” dedi.

Mağazalar Sabancı Üniversitesinin geliştirdiği Antimic ile dezenfekte ediliyor

Yeni dönemde müşterilerin ve çalışanların sağlığı için tüm önlemleri aldıklarını belirten Bülent Gürcan, "Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecek. Mağazalarımızı ve tüm ürünlerimizi, Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen, bakteri ve virüslere karşı 3 aya kadar hijyen sağlayan Antimic ve diğer önerilen temizlik malzemeleriyle sürekli dezenfekte ediyoruz. Mağazalardaki hava dolaşımını en sağlıklı noktaya getirmek için tüm havalandırma sistemlerimizin kontrollerini yaptık. Bunun yanı sıra çalışanlarımız için maske, eldiven, siperlik gibi tüm ekipmanların teminini ve kullanımı ile ilgili tüm bilgilendirmeleri gerçekleştiriyoruz. Mağaza içerisinde el dezenfektan noktalarımız var. Müşterilerimizi en az 8 metrekarede bir kuralına göre ağırlayacağız. Bu konuda mağazalarımızda yönlendirme işaretleri, bilgilendirici materyaller ve sosyal mesafe aralıkları konusunda uyarılar var. Sürekli anonslar ile hatırlatmaları da yapacağız” dedi.

Online kanalda canlı destek sürüyor

Firmadan gelen açıklamaya göre, mağazalara gitmeyi tercih etmeyen tüketiciler için Teknosa.com’da farklılaştırılmış hizmetler ve geniş bir ağa yayılan aynı gün/ertesi gün teslimat seçenekleri ile hızlı ve güvenli alışveriş deneyimi sunmaya devam ediliyor. Teknoloji ürün ihtiyaçlarının önemli hale geldiği bu süreçte, ürünlerle ilgili soru sormak, satın alma sürecinde uzmanlarla konuşup bilgi almak isteyen teknoloji severler için Teknosa.com üzerinden verilen canlı destek ve danışmanlık hizmeti sürüyor.

Son Güncelleme: 30.05.2020 11:00
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