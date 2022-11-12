Teknoloji üssünde girişimciler sokak festivalinde buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, Türkiye’nin yeni teknoloji üssü Maslak 1453 yerleşkesinde düzenlediği sokak festivalinde girişimcileri ve firmaları buluşturdu.

YTÜ Yıldız Teknopark, Türkiye’deki girişim ve girişimcilere yeni imkanlar sağlamak için İstanbul’daki üçüncü kampüsünü Maslak 1453’te açtı. Coworking (açık ofis) alanları ve kuluçka merkezi ile inovasyonun ve teknolojinin yeni adresi olmayı hedefleyen yeni kampüsünde hem girişimcileri bir araya getirmek hem de yeni nesil girişimcilik programlarının tasarlandığı Startup House’un tanıtımı için YTÜ Yıldız Teknopark tarafından sokak festivali gerçekleştirildi. Birçok farklı sektörden katılımcıların bir araya geldiği etkinlikte aynı zamanda sokak lezzetlerinin ikramı ve canlı müzik performansı ile eğlenceli anlar yaşandı.

Yurt dışı network ağı ve 150 milyon TL’lik fondan destek

Yeni teknoloji üssü ve tanıtımını yaptıkları Startup House hakkında bilgi veren YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci, özellikle girişimcilere sağlayacakları yeni desteklerden bahsetti. İnci, teknoparkın bünyesinde bulunan yurt dışı ofisleri ile dünyaya açılacakları mesajını vererek şunları söyledi:

“Burada var olan teknopark altyapılarının tamamının yanı sıra fiziksel desteklerle birlikte ciddi bir ofis ve altyapı imkanı tanıyoruz. Bununla birlikte aslında yeni nesil girişimcilik programlarını tasarladığımız Startup House’u da girişimcilere duyurmuş olduk. Türkiye’nin dört bir noktasında var olan teknoparklarda sağlanan desteklerin aynısı burada da mevcut. Ancak buradaki farkımız, Startup House bünyesinde bizim Özbekistan’da, Dubai’de, New York’ta, San Francisco’da olan yurt dışı ofislerimizle birlikte dünyanın dört bir tarafına uzanan fiziksel altyapı ve ilgili network ulaşım imkanı sağlayan bir desteğimiz olacak. Ayrıca yine kendi bünyemizde kurmuş olduğumuz erken aşama girişimciler için ayırdığımız ve yeni kurduğumuz girişim sermayesi yatırım ortaklığımız var. 150 milyon TL üst sermaye çıkacağımız Halk Bankası, Türk Telekom ve Kalyon Holding ile ortaklaşa yürüttüğümüz büyük bir fon kurduk. Bu kapsamda Startup House girişimcilerine de bu fondan yatırım yapma imkanı da sunacağız. Böylelikle yeni nesil girişimcilik programlarının ilk adımını burada atmış olacağız. İş dünyasının kalbinde Maslak’ta Avrupa ve Amerika’ya uzanan büyük bir yolculuk olacak.”

“Dünya sahnesinde de olacağız”

7’den 70’e girişimcilik anlamında destek sağladıklarını aktaran İnci, “Milli teknoloji hamlesi ile birlikte 0-6 yaş, 6-12 yaş aralığına kadar inen müthiş bir girişimcilik ekosistemi potansiyeli doğmuş oldu. Var olan Teknofest yarışmalarında da görüldüğü üzere 7’den 70’e herkesin girişimcilik ekosisteminde payı olduğu artık tescillendi. Biz de milli teknoloji hamlesi doğrultusunda yine iş dünyasının kalbinde ama her yaştan girişimciyi de kabul ettiğimiz farklı programlarımızla birlikte herkese ulaşmak sebebiyle bir sokak partisi yapmayı planladık. Çünkü bizim sunduğumuz yeni nesil girişimcilik programları her nevi girişimciyi kapsayan uçtan uca bir süreç olmuş olacak. Girişimcilere özel robotik kodlamadan, prototip atölyemizde sunulan desteklerden tutun da yurtdışına kadar birçok desteği kapsıyor. Dolayısıyla evet bugün sokaktayız, yarın da dünya sahnesinde olacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.