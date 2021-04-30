Teknoloji sektöründe halka arz devam ediyor

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren teknoloji şirketlerinin halka arzı devam ediyor.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren teknoloji şirketlerinin halka arzı devam ediyor. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye’deki dağıtıcısı olarak gösterilen Penta Teknoloji’nin halka arzı için SPK’ya yaptığı izahname başvurusu sonuçlandı. Bu sonucun ardından halka arzında, fiyat aralığı 32,00 TL - 38,00 TL olarak belirlendi. Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle dikkat çeken şirket, Türkiye genelindeki yaklaşık 9 bin müşterisiyle öne çıkarken geniş ürün yelpazesiyle kullanıcılara uçtan uca teknoloji çözümleri sunuyor.

“Türkiye’nin dijital dönüşümüne güç katmak istiyoruz”

Şirketin Genel Müdürü Mürsel Özçelik, halka arz kararıyla ilgili değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Bilişim dünyasındaki yolculuğumuz 1990 yılında üniversite arkadaşlarının kurduğu küçük bir ofiste başladı. Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirerek, müşterilerimizin dijital dönüşümüne yön veriyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji markaları da dahil olmak üzere 40’tan fazla küresel ve yerli teknoloji markasının ürünlerini tüm Türkiye’yle buluşturarak büyümemizi sürdürüyoruz. Üretimden inşaat ve mimariye, sağlıktan finans, turizm, tekstil, medya-eğlenceye kadar birçok sektöre teknoloji ürünleri tedarik ederek dijitalleşmedeki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Teknoloji, pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörlerden biri oldu. Biz de bu sektörün gelecek vaat eden bir oyuncusu olarak, teknoloji ürünleri pazarında önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığımıza inanıyoruz. Halka arz ile birlikte, güçlü finansal altyapımız ve yatırımcılarımızın da desteğiyle Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz.”