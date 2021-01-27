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Tekneleri parçalanan balıkçılar barınak istiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde her şiddetli lodos fırtınasında ekmek tekneleri parçalanarak yok olan küçük balıkçı ve amatör tekne sahipleri, ilçeye bir ân önce bir balıkçı barınağının kazandırılmasını istedi.

Genel 27.01.2021, 15:59
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Tekneleri parçalanan balıkçılar barınak istiyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde her şiddetli lodos fırtınasında ekmek tekneleri parçalanarak yok olan küçük balıkçı ve amatör tekne sahipleri, ilçeye bir ân önce bir balıkçı barınağının kazandırılmasını istedi.

Üç günden bu yana Ayvalık ve Edremit Körfezi’ni etkisi altına alan şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışların ardından Ayvalık’ın Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridinde teknelerini kıyıya bağlayan küçük balıkçılar her yıl yaklaşık 30 teknenin paramparça olduğunu belirterek, ilçeye balıkçı barınağı yapılmasını istedi. Teknelerinin parçalandığı sahilde gerçekleştirdikleri toplantıya; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, Şoförler Odası Başkanı Aziz Ciddi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren, Amatör Balıkçılar Derneği Kurucu Başkanı Muharrem Parmaksız da destek verdi.

Ayvalıklı küçük balıkçılar ve amatör tekne sahipleri adına açıklamada bulunan gezi teknesi sahibi Fırat Göral, her yıl birçok balıkçının olumsuz hava koşulları sonucunda teknelerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, “Teknelerimizde hırsızlıklar oluyor. Bununla ilgili devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bunun için geçen yıl bir imza kampanyası başlatmıştık. Çok talep görmemişti. Bu yıl tekrar toplanarak sesimizi duyurmak istedik. Sağolsun belediye başkanımız da bugün bize destek vermek için burada. Derdimize derman olacak inşallah” dedi.

“Ayvalık’ta 2 bin 500 küçük balıkçı ve amatör tekne var”

Ayvalık’ın rüzgârlarının karayel, lodos, adalar üzerinden geldiğini kaydeden Göral, “Aslında bu bölgede bir mendirek olsa teknelerimizin zarar göremeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü poyraz rüzgârı bizi etkilemiyor. Burada tekne bağlama notaları sıkıntılı. Emekli kesiminin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Tekne sahibi emekliler balık tutmaya çıkmak istiyor. Ama tekne bağlanacak yer yok. Burada küçük bir marinamız olmuş olsa malımız çalınmaz, teknelerimiz zarar görmez. Hem de belediyemize ekonomik anlamda bir katkımız olur. Oysa bizim bu bölgede her yıl en az 30 teknemiz zarar görüyor. Teknelerimiz çalınıyor. Bunun önüne geçmemiz lazım. Ayvalık’ta 2 bin 500 küçük balıkçı ve amatör tekne var. Yetkililerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

Başkan Ergin, “Balıkçı barınağı sorununu her platformda dile getiriyoruz”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ayvalık’ta yıllardır çözülmesi gereken sorunlardan birinin de balıkçı barınağı olduğunu kaydederek, “Cunda Adamızda bir balıkçı barınağımız var ama Ayvalık genelinde mevcut 2 bin 500 tekne için yeterli değil. Ayvalık’ın birden fazla balıkçı barınağına ihtiyacı var. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana bu sorunu her platformda dile getiriyoruz. Özellikle de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Ayvalık’ın stratejik sorunlarına ait toplantılarında, Büyükşehirden gelen heyetlere anlatıyor ve Ankara’ya gittiğimizde ilgili bakanlıklarda bu konuda gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Tabiî ki balıkçı barınağının yapılmasına ait projelerin hazırlanması, ilgili bakanlıklara sunulması ve bakanlıklardan bunların bütçelerinin çıkarılması zaman alan işlerdir. Bu konuda kamuoyu oluşturarak bu süreçleri hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Zaten burada da arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Ayvalık’ta imar planlarında böyle bir balıkçı barınağının oluşturulacağı bir alan var. Bizde yeni imar planlarında balıkçı barınağı sayısını arttırmak istiyoruz. Bu yönde de biz belediye olarak gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ayvalık’a bir an önce balıkçı barınağı kazandırmak istiyoruz”

Ayvalık’ta özel firmalara ait marinalarla yapılan sözleşmelerde olumsuz hava koşulları öncesinde küçük balıkçı teknelerinin bu marinalarda geçici olarak konaklayabileceğine ilişkin hükümlerin bulunduğunu kaydeden Başkan Ergin, “Zaten deniz hukuk yasalarına göre de özel firmalara ait marinaların bu hizmeti ücretsiz olarak verme zorunluluğu da var. Ayvalık Belediyesi olarak da bizim hazırladığımı bir balıkçı barınağı projemiz mevcut. Bu projeyi de bir an önce hazırlayıp, Ayvalık’ımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Ben denize emek veren herkes için yaşanılan bu sorunun ortadan kaldırılacağına inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren de, konuyu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gündemine getireceklerinin ve bu konuda ellerinden geleni desteği vereceklerinin sözünü verdi.
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