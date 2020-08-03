Tekne faciasında ölen kadına gözü yaşlı veda
İZMİR'İN FOÇA İLÇESİNDE ALABORA OLAN TEKNEDE BULUNAN VE HAYATINI KAYBEDEN ŞENNUR AVCI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. AVCI'NIN CENAZE TÖRENİNDE ESKİ EŞİ VE ÇOCUKLARI, GÖZYAŞLARIYLA ACI DOLU ANLAR YAŞADI.
İzmir’in Foça ilçesinde alabora olan teknede bulunan ve hayatını kaybeden Şennur Avcı, son yolculuğuna uğurlandı. Avcı’nın cenaze töreninde eski eşi ve çocukları, gözyaşlarına boğuldu.
Foça’da meydana gelen tekne kazasında Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (9) boğularak yaşamını yitirdi. 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk ise denizde kayboldu. Hayatını kaybedenlerden Şennur Avcı için bugün Konak Çinili Camii’nde ikindi vaktinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Şennur Avcı’nın eski eşi Nuri Coşkun ve Avcı’nın çocukları Doğan, Kardelen, Polat ve Efe Coşkun katıldı.
Eski eşe gözü yaşlı veda
Eski eşi Şennur Avcı’nın cenaze töreninde acı dolu anlar yaşayan Nuri Coşkun, yakınlarının taziyelerini kabul etti. Eski eşinin tabutu başında çocuklarıyla birlikte gözyaşı döken Coşkun, yine yakınları tarafından teselli edildi.
Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından cenaze, Yeni Buca Mezarlığı’na defnedildi.
|İmsak
|04:12
|Güneş
|05:55
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:09
|Akşam
|20:26
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25