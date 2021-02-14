Tekirdağ’da yarım metrelik karda mahsur kalan araçlar traktörle kurtarıldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde tipi ve yoğun kar yağışı trafiği felç etti. Kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yolda kalan araçlar traktörle çekilerek kurtarıldı.

Malkara ilçesinde yarım metreyi bulan kar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Malkara-Şahin yolunda tipi şeklindeki kar trafiği felç etti. Yolda mahsur kalan sürücülerin araçları, çift çeker traktörlerin yardımıyla kurtarıldı. Hasta taşıyan bir ambulans da kar nedeniyle hastaneye ulaşmakta güçlük yaşadı.