Tekirdağ’da yağmur caddeleri göle çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü (AFAD) tarafından sağanak yağmur uyarısı verilen illerden biri olan Tekirdağ’da gece geç saatlerde yağış etkisini gösterdi.

Kısa süren sağanak yağmur Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cadde ve sokakları adeta göle çevirdi. Bazı bölgelerden mazgalların tıkandığı ilçede caddelerde biriken yağmur suları iş makinelerinin de yardımıyla tahliye edildi.

Çorlu’da Omurtak Caddesi Asri Mezarlık önü, Bülent Ecevit Bulvarı, Ali Osman Çelebi Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı başta olmak üzere pek çok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görevli araçların sokaklarda olduğu ilçede az sayıdaki araç su birikintisi ile dolu yollarda ilerlemek durumunda kaldı.

Bir yandan görevliler caddeleri kaplayan suları tahliye etmek için tıkanan mazgalları açmaya çalışırken diğer yandan devreye iş makineleri girdi. Ekseriyetle yol yapımında ya da karla kaplı yolları açmak için kar küremede kullanılan greyderler bu kez su küreme ve suların tahliye edilmesi çalışmalarında kullanıldı.