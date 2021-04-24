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Tekirdağ’da sokaklar sakin

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da cadde ve sokaklar sessizlik sürüyor. Korona virüs salgını kısıtlamasında ihlallere karşı polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Genel 24.04.2021, 17:15
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Tekirdağ’da sokaklar sakin

Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da cadde ve sokaklar sessizlik sürüyor. Korona virüs salgını kısıtlamasında ihlallere karşı polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı resmi tatil olması sebebiyle Perşembe akşam saat 19.00’dan Pazartesi 05.00’a kadar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi de sessizliğe büründü. Kentte sessizlik sürerken, kısıtlama nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yollarda ve şehrin çeşitli yerlerinde denetimlerine devam ediyor.
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