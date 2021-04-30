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Tekirdağ’da sokaklar boş, polis noktalarında kuyruk var

Tam kapanmayla birlikte Tekirdağ’da sokaklar boş kalırken, polis noktalarında ise araç kuyrukları oluştu.

Genel 30.04.2021, 16:24
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Tekirdağ’da sokaklar boş, polis noktalarında kuyruk var

Tam kapanmayla birlikte Tekirdağ’da sokaklar boş kalırken, polis noktalarında ise araç kuyrukları oluştu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 18 günlük kapanmada Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sessizliğe büründü. Şehrin sessizliği havadan görüntülenirken, polis ekipleri de yollarda denetimlerini artırdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlerde yolu keserek, araçlarda bulunan sürücü ve vatandaşların kapanmadan muaf olup olmadıkları konusunda belgelerini kontrol etti. Muaf olan vatandaşlar yollarına devam ederken, belgeleri olmayan vatandaşlara ise idari işlem uygulandı. Yol kontrolü nedeniyle polis noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu.
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