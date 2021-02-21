Tekirdağ’da sessizlik sürerken, polis adım adım denetimde

Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tekirdağ’da sessizlik sürerken, emniyet ekipleri de sokaklarda ve caddelerde görevinin başında denetimlerine devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra yüzlerce ülkenin başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için uygulanan tedbirler sürüyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirler ve yollar en ıssız günlerini yaşıyor. Deniz ve doğası ile ’mavi gözlü şehir’ olan Tekirdağ’da da sessizlik sürüyor. Drone ile görüntülenen şehrin sembolü durumundaki sahil şeridi en durgun günlerini yaşıyor.

Polis adım adım denetliyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor. Süleymanpaşa ilçesi sahil kesiminde bulunan polis ekipleri, şehirde kısıtlamaların ihlal edilmemesi için büyük rol oynuyor. Polis ekipleri, sahil şeridini baştan sona kadar adım adım yürüyerek gerekli denetimlerini sürdürüyor.